Ogni cosa, se fritta, diventa magicamente più buona. Lo sappiamo tutti e siamo anche consapevoli del fatto che il fritto non faccia proprio bene alla nostra salute.

Nonostante questo, però, non possiamo fare a meno di amare il fritto, in ogni sua declinazione. Le patatine fritte, ad esempio, sono una delle pietanze più amate da bambini e adulti.

Sono così buone che, spesso, è difficile limitarsi ad assaggiarne solo una. Per questo motivo potrebbe essere interessante sapere come preparare patatine fritte fatte in casa più croccanti di quelle acquistate con questi 4 trucchetti dei cuochi più esperti.

Il problema, però, è che quando terminiamo di friggere, la casa è impestata di puzza di fritto. Questo odore è così forte che penetra ovunque, impregna vestiti e tessuti e se ne va molto difficilmente.

Questi prodotti naturali saranno la nostra salvezza

Forse non tutti lo sanno, ma esistono dei prodotti naturali che possono addirittura prevenire la formazione della puzza di fritto. Si tratta di prodotti al 100% naturali, che praticamente tutti abbiamo in casa.

In questo modo non dovremo più preoccuparci di come eliminare la puzza di fritto, perché eviteremo il problema dal principio. Scopriamo subito come fare.

Per sbarazzarci velocemente della puzza di fritto in cucina servono questi 3 ingredienti che molti hanno già in casa

Il primo ingrediente totalmente naturale che ci servirà per sbarazzarci della puzza di fritto è la mela. Questo frutto ha tantissime proprietà benefiche per il corpo, ma i vantaggi legati al suo utilizzo non sono finiti qui.

Riuscirebbe, infatti, anche ad assorbire eventuali odori causati dalle fritture. In pratica, basterebbe inserire alcune fette sottili di mela all’interno dell’olio freddo, ancora prima di iniziare a friggere.

Dopo aver messo la pentola con le parti di mela sul fuoco, lasciamo scaldare il tutto per qualche attimo. Ovviamente, i pezzi di mela dovranno essere rimossi dall’olio appena quest’ultimo inizierà a sfrigolare. In questo modo potremo dire finalmente basta alla puzza di fritto, ma non è tutto.

Questo agrume ci lascerà sbalorditi

Un altro alimento portentoso per neutralizzare la puzza di fritto è l’arancia. Anche in questo caso sarà sufficiente tagliare alcuni parti di scorza d’arancia e inserirle nell’olio di frittura. In questi casi dovremo utilizzare solo arance con buccia edibile, da rimuovere dall’olio prima che inizi a sfrigolare.

Inoltre, pochi sanno che le bucce di arancia e limone sono molto utili anche per eliminare la puzza dalle scarpe in questo modo.

Un vero classico che non delude mai

Concludiamo con un metodo abbastanza conosciuto ed utilizzato, proprio perché è davvero molto efficace. In questo caso dovremo mettere sul fuoco, vicino alla pentola della frittura, un ulteriore pentolino con acqua e chiodi di garofano.

Lasciamo bollire il tutto per qualche minuto e ogni puzza sparirà. Dunque, ecco perché per sbarazzarci velocemente della puzza di fritto in cucina servono questi 3 ingredienti che molti hanno già in casa.