Per sapere quando potremmo andare in pensione ecco un utilissimo strumento fornito direttamente dal sito INPS

Quando si parla di pensione si è sempre un pochino scoraggiati. Un sentimento che non accompagna soltanto i più giovani, che temono che questo momento per loro non arriverà mai. Anche chi si avvicina un po’ di più all’età pensionabile può trovarsi a navigare a vista, senza aver davvero contezza di ciò che lo attende.

È così che si fanno continue ricerche online, ci si rivolge spesso ai CAF o ai consulenti per cercare di capirne di più. Anche in questi casi l’iter può non essere semplice, poiché a causa della pandemia molti uffici lavorano a ritmi ridotti e su appuntamento.

Ecco che a volte il tema pensioni può sembrare davvero complesso.

Per questo da oggi Inps ha messo a disposizione direttamente dal suo sito uno strumento davvero utilissimo che potrebbe venire incontro a tanti.

L’Applicativo ha un nome che è tutto un programma: Pensami.

Quest’acronimo nasce dall’unione di alcune parole chiave estremamente significative, ovvero pensione a misura. È dunque piuttosto diffusa la consapevolezza della complessità di certe procedure e della loro scarsa accessibilità.

Di contro, oggigiorno sempre più persone si stanno abituando, chi prima chi dopo, ad un processo di digitalizzazione ormai in pieno corso.

È così che tutto ciò che è smart non è più unicamente ad appannaggio dei giovani e dei giovanissimi.

Uno strumento che interviene in questo senso, cioè per sapere quando potremmo andare in pensione, non può che essere una grande risorsa.

Pensami è piuttosto intuitivo, tuttavia se si dovessero riscontrare difficoltà basterà chiedere un aiuto a figli o nipoti, ma dovrebbe non essere necessario.

Dalla apposita sezione del sito inoltre è possibile accedere ad approfondimenti ed informazioni necessarie all’utilizzo.

Come funziona

Pensami è sostanzialmente un simulatore, che sulla base delle informazioni fornite dall’utente è in grado di stimare la propria sorte pensionistica.

Il tutto si articola su 3 passaggi, nei quali oltre ad indicare alcuni generici dati personali va indicata la propria condizione contributiva.

In un passaggio è possibile anche indicare tutte quelle condizioni, come ad esempio il servizio militare, che potrebbero influire sul risultato.

Ecco, dunque, che in pochi semplici passaggi e con qualche dato alla mano possiamo avere una stima di massima sull’inizio dell’erogazione della nostra pensione.

È così che nel marasma di Opzione donna, Quota 100, Quota 102, possiamo avere supporto direttamente dal sito dell’Istituto.

Un passo avanti non solo per la Pubblica Amministrazione, ma anche a favore della digitalizzazione dei cittadini, sempre più smart e social. Ben venga dunque se queste capacità in via di sviluppo possono anche semplificarci la vita e darci risposte.

