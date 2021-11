La lana è la grandissima protagonista della stagione fredda. Non si può pensare di sopravvivere all’inverno senza un bel maglione o senza una coperta in lana.

Se non si ha dimestichezza con il lavaggio di questa fibra, però, si rischia di provocare danni molto gravi. Per questo motivo bisognerebbe seguire alcune semplici regole per lavare la lana senza danneggiarla. La regola principale per il lavaggio della lana è non impostare il programma della lavatrice su temperature troppo alte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una volta infeltriti e rimpiccioliti sarà molto difficile riuscire a recuperarli facendoli tornare belli e piacevoli al tatto.

Prima di correre in lavanderia, tuttavia, si potranno provare alcuni rimedi della nonna per provare a salvare la lana.

Si premette che sarà molto difficile riuscire a recuperare al 100% il maglione o la coperta danneggiata ma, ovviamente, provare non costa nulla.

Per salvare un maglione infeltrito potrebbero bastare questi economici rimedi della nonna utili anche sulle coperte

Il primo consiglio che varrà sia per le coperte che per i maglioni è riempire una vasca o, in alternativa, una bacinella grande con acqua e limone.

Prendere quattro limoni, tagliarli a metà e spremerli nella bacinella insieme a dell’acqua fredda.

Lasciare in ammollo la lana per circa mezz’ora.

In alternativa si potrà acquistare dell’acido citrico, scioglierne un cucchiaino dentro un bicchiere con acqua tiepida.

Se non si ha tempo per acquistare l’acido citrico, invece, si potrà ricorrere solamente a latte e acqua. Lasciare in ammollo il maglione o la coperta in un composto formato da tre bicchieri di latte per ogni litro di acqua.

Una volta trascorso il tempo sarà necessario sciacquare con acqua e sapone di Marsiglia.

Balsamo

Un altro interessante rimedio della nonna per cercare di salvare un capo infeltrito è quello di utilizzare il balsamo.

Questo prodotto solitamente utilizzato per i capelli, infatti, potrà risultare molto utile anche in questo caso. Sarà sufficiente unire sei cucchiai di balsamo in un litro di acqua e lasciare il capo a bagno per una mezz’oretta.

Una volta passato il tempo sarà necessario risciacquare e stendere il capo o la coperta.

Lanolina

Un altro modo, leggermente più macchinoso, è utilizzare una cera ricavata dalla pelle della pecora. Si sta scrivendo della lanolina importante per proteggere e aumentare la resistenza della lana. L’odore molto forte, tuttavia, potrebbe rendere poco piacevole l’utilizzo di questo prodotto.

Si consiglia di immergere per mezz’ora la coperta o il capo infeltrito nella lanolina.

Ecco perché per salvare un maglione infeltrito potrebbero bastare questi economici rimedi della nonna utili anche sulle coperte.