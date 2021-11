L’Anthurium è una pianta molto amata che, al pari delle orchidee, viene regalata in occasione di eventi quali compleanni e matrimoni.

Una pianta dalle foglie verdi che si trova sul mercato in diverse dimensioni, come per il ciclamino si consiglia di preferire quelli di grandezze medie.

L’apprezzamento per l’Anthurium sembra non passare di moda, ormai da decenni in cima alle classifiche.

Si tratta di una pianta abbastanza semplice da coltivare, poco costosa e decisamente ornamentale.

Se curato con attenzione sarà anche in grado di rifiorire da un anno all’altro.

Nonostante tutte le cure del caso, tuttavia, potrebbe accadere di commettere alcuni errori che potrebbero anche portare alla morte la nostra pianta. Si cercherà di spiegare come riconoscere i segnali di sofferenza più frequenti che questa pianta ci invia specialmente nel periodo invernale.

Per salvare l’Anthurium in inverno e mantenerlo rigoglioso bastano poche e semplici mosse

L’Anthurium è una pianta che dovrà essere sistemata in un ambiente molto luminoso ma lontano dai raggi diretti del sole. Non molti lo sanno ma i luoghi perfetti dove sistemare l’Anthurium sono un bagno luminoso o vicino al lavello della cucina.

In alcuni casi potrà anche sopravvivere in zone poco illuminate ma, in questo caso, raramente riuscirà a rifiorire.

Anche la temperatura giocherà un ruolo fondamentale nella corretta coltivazione di questa pianta.

Infatti, per vedere crescere rigoglioso l’Anthurium sarà importante mantenere il più possibile una temperatura costante sui venti gradi.

Tuttavia in un ambiente ben umidificato resisterà anche a temperature comprese tra i sedici e i trenta gradi.

In inverno potrà sopravvivere fino a dieci gradi ma le foglie tenderanno a cadere e le spate ad annerirsi.

Sempre nel periodo freddo, poi, per attenuare il calore dei termosifoni bisognerà procedere con vaporizzazioni quotidiane.

Le irrigazioni, frequenti in estate, potranno essere ridotte in inverno, una volta alla settimana sarà sufficiente.

Macchie sulle foglie

Come nel caso di altre piante anche l’Anthurium cercherà di attirare la nostra attenzione attraverso le foglie.

Infatti, le grandi foglie verdi potrebbero improvvisamente seccare o macchiarsi. I motivi possono essere molto diversi tra loro, dalla mancanza di acqua all’eccessiva irrigazione.

Quando le foglie appaiono secche sulla punta sarà per via della scarsa irrigazione. Al contrario, foglie con chiazze marroni vorranno comunicarci che abbiamo bagnato in modo eccessivo.

Foglie piegate e crescita stentata

Un altro comune problema, poi, vedrà le foglie dell’Anthurium piegarsi a novanta gradi e avvizzire. In particolar modo nel periodo invernale questo è dovuto ad un colpo di freddo. Non bisognerebbe mai posizionare questa pianta in una zona della casa soggetta a correnti di aria oppure vicino a finestre aperte di frequente.

Infatti, proprio perché per salvare l’anthurium in inverno e mantenerlo rigoglioso bastano poche e semplici mosse meglio fare attenzione quando si spalancano le finestre.

Il rischio è quello di far soffrire e danneggiare la pianta.

Le foglie, tuttavia, potrebbero piegarsi anche durante l’estate per via di un marciume radicale dovuto ad eccessiva irrigazione. In questo caso, purtroppo, non ci sarà nulla da fare.

Da ultimo potrebbe accadere una crescita stentata della pianta con foglie molto piccole, questo è per via della mancanza di concimazione. L’Anthurium va, infatti, concimato ogni quindici giorni dalla primavera sino ad ottobre.