Gli amanti dei pranzi della domenica sanno bene quanto sia difficile trovare sempre un’idea nuova per il menù, che soddisfi e stupisca tutti. Infatti, a meno di non essere uno chef, spesso si tende a scegliere sempre le solite ricette. Eppure, anche se sono deliziose, alla lunga possono stufare ed ecco perché sarebbe meglio introdurre qualche nuovo piatto.

E per una ricetta che stupisca tutti, ma che sia anche semplice da preparare, ecco che le lasagne sono sempre una scelta vincente.

Continuando a leggere, vedremo come preparare delle lasagne più uniche che rare in pochi semplici passaggi.

Per salvare il pranzo della domenica dalla monotonia ecco la ricetta perfetta e semplicissima da preparare: le lasagne radicchio e salsiccia

Le lasagne sono un classico della tradizione italiana e si possono preparare in molti modi diversi, uno più buono dell’altro. Fra questi, le lasagne radicchio e salsiccia sono decisamente originali e perfette per la stagione autunnale.

Ingredienti:

250 gr lasagne;

500 gr salsiccia a pezzetti;

1 radicchio rosso tondo tagliato a strisce;

500 ml di besciamella;

250 gr di mozzarella;

100 gr di formaggio grattugiato;

½ cipolla rossa tritata;

q.b. olio evo, sale, pepe.

Procedimento

Per preparare le lasagne radicchio e salsiccia, cominciare soffriggendo la cipolla nell’olio, poi aggiungere in padella la salsiccia. Dopo un minuto, aggiustare di sale e pepe, ed aggiungere il radicchio, poi mescolare tutti gli ingredienti e cuocere per 5 minuti.

Ora, prendere una teglia e versare un paio di cucchiai di besciamella sul fondo, poi mettere un primo strato di lasagne e di condimento ormai cotto. Dopodiché, ripartire con la besciamella, poi la mozzarella e il formaggio grattugiato, le lasagne, il condimento e così via.

Terminare le lasagne con un abbondante strato di besciamella e formaggio grattugiato per ottenere una gratinatura perfetta e infornare. Le lasagne cuoceranno in forno statico già caldo a 180 °C per circa mezz’ora.

Consigli e variazioni

Ecco, quindi, la ricetta perfetta e semplicissima da preparare per salvare il pranzo della domenica dalla monotonia. Con questo piatto delizioso, potremo sorprendere anche gli ospiti più difficili. Nel caso di ospiti vegetariani, si consiglia di sostituire la salsiccia con del tofu, oppure di preparare un ragù bianco con i legumi. Il risultato sarà comunque delizioso e anche un po’ più leggero.

Questa ricetta è molto semplice da preparare, perciò è perfetta anche per chi non è uno chef esperto. Inoltre, le lasagne radicchio e salsiccia sono deliziose sia appena fatte che riscaldate, per cui non c’è bisogno di temere gli avanzi.

