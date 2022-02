Pulire la casa non è assolutamente semplice. Prendersi cura di ogni angolo del nostro appartamento, far brillare ogni superficie ed eliminare i cattivi odori può diventare un lavoro davvero estenuante. Proprio per questo motivo, però, dovremmo cercare di trovare dei piccoli escamotages che possano aiutarci. E, in questo caso, non c’è scelta migliore che rivolgersi ai vecchi e cari rimedi della nonna. Soprattutto, quando si tratta di pulire il rubinetto e superfici simili, c’è una soluzione casalinga veramente efficace, di cui probabilmente faremo difficilmente a meno.

Il rimedio della nonna che coinvolge due ingredienti base fondamentali e che ci sarà utilissimo nelle pulizie domestiche

Il rimedio della nonna che vogliamo proporre oggi si basa su due ingredienti: olio essenziale di papaya e olio essenziale di mango. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come questo rimedio potesse rivelarsi efficace per i pavimenti. Infatti, qui potremo trovare tutti i consigli necessari per far brillare il suolo del nostro appartamento e farlo profumare come non mai. Ma non è tutto. Questa soluzione casalinga può essere usata anche per pulire i vetri, proprio come abbiamo spiegato in questo articolo. In questo modo, infatti, potremo eliminare definitivamente quegli aloni che ci infastidiscono così tanto, sbarazzandoci anche dei cattivi odori in un batter d’occhio.

Per rubinetti e superfici davvero brillanti e a prova di calcare non ci serviranno più limone o bicarbonato ma questo rimedio naturale strabiliante

Come abbiamo appena visto, quindi, la soluzione a base di olio essenziale di mango e olio essenziale di papaya può esserci davvero utile. Infatti, ci aiuterà a pulire sia pavimento che vetri, rendendo tutte le zone della casa profumatissime. Ma le sue proprietà non sono di certo finite qui. Infatti, questo rimedio della nonna può esserci davvero utilissimo anche per far splendere un altro elemento della casa. Stiamo parlando del rubinetto. In generale, la nostra soluzione casalinga renderà cristalline anche tutte le superfici simili, regalandoci un risultato eccezionale. Tutto ciò che dovremo fare sarà versare in una bacinella dell’acqua calda.

Aggiungiamo, poi, un cucchiaino di aceto e infine uno di olio essenziale di mango e uno di olio essenziale di papaya. Mescoliamo i nostri ingredienti e, con un panno completamente asciutto, spargiamoli su rubinetto e simili. Vedremo un risultato che sicuramente ci lascerà più che soddisfatti. Quindi, per rubinetti e superfici davvero brillanti e a prima vista perfetti, non dovremo far altro che seguire questo consiglio.

Approfondimento

