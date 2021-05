Molti scelgono la rosa per i propri giardini perché è un fiore di grande eleganza e sufficientemente semplice da coltivare. Nonostante le infinite e attente cure è possibile che le rose inizino a perdere i propri boccioli o presentino fastidiose macchie scure sulle foglie.

La verità è che per rose rigogliose e belle da far invidia il segreto è combattere questo problema con rimedi economici e naturali. Si tratta di soluzioni geniali grazie alle quali sconfiggere la fastidiosa “ticchiolatura” della rosa. Ecco come agire in modo consapevole e tempestivo.

La causa di macchie scure sulle foglie della rosa

Se le foglie mostrano macchie nere diffuse su tutta la superficie e una leggera arricciatura, quasi certamente si tratta della ticchiolatura. Questa è una malattia fungina che rende le foglie brune e porta spesso i fiori a cadere. I climi umidi e i periodi piovosi peggiorano notevolmente la situazione e rappresentano l’habitat perfetto per la crescita di questo fungo.

Le foglie iniziano pian piano a cadere ed è possibile notare un generale deperimento della pianta. Ma come agire per tempo? Per rose rigogliose e belle da far invidia il segreto è combattere questo problema con rimedi economici e naturali che davvero tutti possono sperimentare.

Come combattere la ticchiolatura

Esistono in commercio tante soluzioni specifiche per risolvere il problema. Nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni a base di rame con cui trattare la pianta o di anticrittogamici.

Prima di questo però è utile tentare di risolvere il problema prima con qualche rimedio naturale. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa suggerisce un rimedio valido ed economico. Si tratta di una soluzione realizzabile con 3 litri d’acqua, un cucchiaio di bicarbonato e un po’ di detersivo per piatti.

Basta vaporizzare la soluzione direttamente sul fogliame ogni 2 o 3 giorni e fino all’eliminazione del problema. Questo semplice rimedio consentirà di combattere la ticchiolatura della rosa. Ma ecco qualche altro consiglio bonus.

Altri utili consigli di manutenzione