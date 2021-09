Sia con ricette dolci che salate, molto spesso si richiede di separare i tuorli dagli albumi e di usare solo i primi. Gli albumi rimasti solitamente poi li riponiamo in frigorifero in attesa di un’occasione che ci permetta di sfruttarli. In realtà molto spesso questo momento non arriva e quindi finiscono nell’immondizia. Questo è un grande spreco, capita perché non troviamo come consumarli o la soluzione non ci attira. Da oggi non sarà più così. Per riutilizzare gli albumi avanzati non con le solite meringhe ecco un dolce squisito, facile e veloce da segnare sui nostri quaderni.

Ingredienti:

2 albumi;

2 cucchiai di cacao amaro;

150 gr di zucchero;

125 gr di nocciole.

Il dolce che andremo a realizzare è una variante dei classici dolci piemontesi “Brutti ma buoni”, così chiamati per il loro aspetto irregolare. In base a come distribuiremo l’impasto ne potranno uscire di più o di meno. Le porzioni indicate sono adatte a un quattro persone, per ottenerne 4/5 ciascuno. Per ottenerne di più basterà raddoppiarle. Ugualmente, se ci sono avanzati 4 albumi o più, aumentiamo in proporzione gli altri ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per riutilizzare gli albumi avanzati non con le solite meringhe ecco un dolce squisito

Come prima cosa spezzettiamo in modo grossolano le nocciole per ottenerne una granella doppia. Possiamo farlo servendoci di un mixer o altrimenti con un coltello. Preferibile non prendere una granella già preparata poiché spesso molto meno saporita e croccante.

Prendiamo una ciotola e inseriamovi i due albumi e lo zucchero. Se vogliamo facilitarci possiamo inserire solo una parte di zucchero e poi aggiungere dopo la restante. Con uno sbattitore elettrico o una frusta e tanto olio di gomito, montiamo a neve. Sarà pronto quando sarà spumoso, bianco e lucido. La prova del fuoco secondo alcuni chef per constatarlo è assicurarsi che sollevando e piegando la ciotola il preparato non scivoli.

Aggiungere il cacao e, se lasciato da parte, il restante zucchero. Conviene incorporarli delicatamente con una spatola. Aggiungiamo allo stesso modo la nostra granella.

Cosa fare adesso:

Poniamo il tutto in un pentolino e mettiamolo su una fiamma medio-bassa. Attenzione a questo passaggio, mescoliamo di continuo per non far attaccare e bruciare il composto a base di albumi. Sarà pronto quando avrà assunto un colore scuro e maggiore densità, e si distanzierà dalle pareti laterali della pentola.

Prendiamo una teglia e ricopriamola di carta forno. Ora con l’aiuto di due cucchiai prendiamo un po’ alla volta il nostro impasto e poniamolo sulla carta da forno. Le forme non devono essere assolutamente perfette.

Inforniamo a 150 gradi per una ventina di minuti. Quando saranno pronti risulteranno meno scuri ma lucidi. Teniamoli d’occhio quando li inforniamo poiché i tempi di cottura possono variare in base al forno di ciascuno.

Il risultato sarà un dolce saporito, profumato e croccante, che ci farà leccare i baffi. Da un avanzo ricaveremo dei biscotti degni del miglior pasticciere. Per altre idee circa la preparazione di dolci buoni ma facili ecco questo golosissimo dolce arricchito da un gustoso frutto di stagione si prepara in 10 minuti.