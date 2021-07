Finalmente possiamo stare all’aria aperta dopo tanti mesi trascorsi tra le mura di casa. Purtroppo in questo ultimo anno l’umore di molti di noi non è stato dei migliori per ovvi motivi. Ora, però, si volta pagina e può esserci di aiuto anche un gelato. Infatti per ritrovare subito l’allegria basta concedersi ad un golosissimo peccato di gola. Non tutti conoscono il segreto del potere del gelato sul nostro umore.

In linea generale i dolci contengono elementi che stimolano il nostro cervello a produrre sostanze che aiutano il benessere psicofisico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il neurotrasmettitore

La serotonina è la chiave principale per regolare l’umore ma questo neurotrasmettitore ha molti altri effetti. Infatti regola il ciclo sonno-veglia e parallelamente previene disturbi del comportamento e della depressione.

Dunque più serotonina il nostro cervello produce e meglio ci sentiamo. Perciò ora è giusto capire come aumentare il livello di serotonina.

Come aumentare la serotonina

Ebbene il cervello produce serotonina attraverso un precursore chiamato triptofano. Quest’ultimo è un amminoacido non presente nel nostro corpo ma si deve assumere solo attraverso il cibo. Di conseguenza analizzando il gelato, scopriamo che una serie di ingredienti sono ricchi di triptofano. Infatti il latte, la frutta, il cioccolato sono alimenti che contengono una buona dose di triptofano.

Non bisogna esagerare

Questo però, non deve far commettere l’errore di mangiare troppi gelati per guadagnare subito il buon umore. Purtroppo il gelato contiene un elevato livello di zuccheri e calorie e quindi può compromettere in altro modo la salute. Perciò è sempre bene limitarsi nel consumo del gelato e ricercare in altri alimenti il triptofano in modo da aiutare il cervello a sviluppare serotonina.

Per ritrovare subito l’allegria basta concedersi ad un golosissimo peccato di gola

La strada più breve e immediata è concedere al proprio palato un gustoso gelato per migliorare il proprio umore quando è sotto i tacchi.