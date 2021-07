Allenarsi in maniera costante è un toccasana per la nostra salute. Certo, non bisogna mai improvvisare. Avere una buona routine individuale, tuttavia, è un must. Quando ci troviamo a casa, ad esempio, dobbiamo scegliere determinati esercizi per avere un fisico da spiaggia.

Per risparmiare tempo e ottenere i massimi risultati per l’estate bisogna allenarsi così.

Se abbiamo poco tempo, dobbiamo trovare una soluzione

Un grosso problema può essere il tempo. Con il lavoro e gli impegni, è difficile allenarsi nella maniera migliore. Dobbiamo trovare una soluzione. Nelle prossime righe si parlerà di alcuni esercizi che possono aiutarci se abbiamo poco tempo.

La soluzione, fortunatamente, è a portata di mano. Se si hanno a disposizione solo 30 minuti, ad esempio, le soluzioni sono due. O si svolgono i soliti esercizi, però, per forza di cose, ne faremo di meno. Oppure usiamo gli esercizi-combo.

Si tratta di movimenti coordinati che coinvolgono più fasce muscolari. Invece di isolare un muscolo, lo si fa lavorare insieme ad altri “colleghi”. Così riusciremo a coinvolgere non solo i bicipiti, ma anche, ad esempio, i deltoidi. Oppure tricipiti e dorsali.

I benefici di questo modo di fare sono molteplici. In primis si risparmia tempo. In secondo luogo si riesce ad incentivare la massa muscolare e la coordinazione. Si ha, infine, una componente aerobica che non guasta mai.

I burpees

I burpees sono l’esercizio-combo per eccellenza. Ci si stende in posizione di plank con le braccia distese. Quindi si portano le gambe al petto e poi si effettua un salto. Si può scegliere di fare o meno anche un push-up.

In questo modo si allenano il petto, le gambe, gli addominali e la resistenza aerobica.

Lo swing

Lo swing si esegue con una kettlebell. Il peso si solleva con le braccia e lo si tiene fra le gambe, siamo in posizione di squat. Quindi lo si lascia oscillare avanti e indietro con un movimento di bacino. Le braccia di muovono verso l’alto.

Così si allenano i muscoli lombari, i quadricipiti e, in misura minore le spalle e i dorsali.