Per risparmiare tempo e denaro molti fanno la spesa online sul sito del proprio supermercato ma non conoscono ancora queste 3 app

Negli ultimi anni sono cresciuti in maniera esponenziale gli acquisti online. Sempre più le persone hanno sfruttato la possibilità di acquistare su internet per rimediare alla mancanza di tempo e di denaro. In particolare, gli acquisti online hanno soddisfatto alcune necessità impellenti durante la pandemia e infine l’abitudine ha finito per prevalere. Lo shopping online in particolare ha riguardato diversi prodotti (libri, materiali di prima necessità) ma anche cibo e generi alimentari.

Acquistare online non è più una moda ma un’abitudine consolidata

E così ad oggi possiamo dire di esserci ormai abituati a non avere tempo da dedicare ad azioni quotidiane che prima erano la normalità. Se quindi prima la massaia o il single si recavano al supermercato per acquistare ciò che era necessario per preparare una cena, ora l’acquisto il più delle volte può avvenire online. È diventata un’abitudine consolidata quella di collegarsi alla piattaforma del sito del proprio supermercato preferito e scegliere i prodotti dopo aver fatto una scelta tra le pagine e le offerte proposte. È possibile effettuare il pagamento online e poi ritirare la spesa direttamente sul posto. In alcuni casi è possibile anche richiedere la consegna a casa.

È su questo principio che sono nate le app per acquisti di generi alimentari su internet. Le app sono onnipresenti sui nostri telefonini e servono per tantissime attività, potevano mancare quelle dedicate alla spesa?

La più nota è probabilmente Cortilia, che consegna a domicilio verdure e frutta di stagione. Questo e-commerce presente già da alcuni anni, porta in casa dell’acquirente prodotti freschi provenienti direttamente dalla campagna. Nel tempo è cresciuto molto e ora offre una vasta scelta di prodotti confezionati e preparati. È possibile abbonarsi anche alle cassette di frutta e verdura e ricevere a cadenza costante ciò che serve in casa.

Per risparmiare tempo e denaro molti fanno la spesa online sul sito del proprio supermercato ma non conoscono ancora queste 3 app

L’app di Everli va al supermercato al posto nostro e ci permette di scegliere i prodotti venduti nei grandi store presenti in tutte le città. Facciamo dunque la spesa scegliendo prima il supermercato di nostra fiducia, poi acquisteremo il prodotto mettendolo in una lista. La consegna arriverà direttamente al nostro piano.

Gorillas, da poco tempo attivo in Italia, offre un servizio di consegna in 10 minuti. Un ragazzo in bicicletta, sfidando le intemperie, ci consegnerà quello che abbiamo prenotato tramite l’app. Il servizio si sta allargando anche ad altre città ma per ora è attivo a Roma, Milano, Torino e Bergamo.

Dato che proprio per risparmiare tempo e denaro molti fanno acquisti online, conoscere queste app ci tornerà molto utile.