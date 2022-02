Per risparmiare sulla spesa ed evitare sprechi senza rinunciare alla qualità ecco cosa dovremmo avere sempre a casa

Chi non vorrebbe mettere da parte qualche euro in più al mese o alla settimana, cercando di ottimizzare al meglio tutti gli acquisti che facciamo.

Per stare bene e vivere al meglio, sarebbe bello permettersi qualche sfizio o capriccio, come un piccolo viaggio o un paio di scarpe in più nella scarpiera. Ma poi facciamo i conti a fine mese e ci sembra proprio impossibile poterci consentire il capriccio.

Ci sono tante cose da valutare, le bollette da pagare, gli imprevisti e soprattutto la spesa per riempire la dispensa di casa. Soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa, dovremo pensare ai pranzi e alle cene da dover preparare quotidianamente.

Ci sono poi da valutare anche le eventuali occasioni in cui abbiamo ospiti e di sicuro non potremo fare brutta figura a tavola. Anche se non siamo dei grandi chef, sarà necessario imbandire dei pasti abbondanti e ricchi di pietanze golose. Come tutte le cose, però, è solo questione di organizzazione e pianificazione. Per risparmiare sulla spesa ed evitare sprechi, infatti, basterebbero dei piccoli accorgimenti.

Consigli utili

Nulla è lasciato al caso, anche in cucina, non dovremmo mai sottovalutare la scelta degli alimenti da comprare al supermercato. Per riempire frigorifero e dispensa non dovremo per forza spendere un’infinità di soldi, neanche per realizzare i pasti della settimana e gestire le cene occasionali con gli amici.

In questi casi è importante avere sempre una lista con gli ingredienti base da avere sempre a portata di mano.

Oltre a cercare i vari coupon e buoni spesa, poi, è importante anche approfittare di occasioni e sconti per fare provviste intelligenti. In questo caso potremmo cercare su vari siti specializzati o giornali che propongono buoni acquisto utili.

Cerchiamo di evitare anche le buste preconfezionate con frutta e verdura già a pezzi, perché costano di più e, appena aperte, abbiamo poco tempo per consumarle.

È fondamentale cercare di scegliere alimenti di stagione che sicuramente sono più genuini e gustosi e soprattutto hanno costi più bassi. Limitiamo i cibi pronti e precotti, che molto spesso non convengono in termini economici.

Per risparmiare sulla spesa ed evitare sprechi senza rinunciare alla qualità ecco cosa dovremmo avere sempre a casa

Se vogliamo essere pronti al menù settimanale per tutta la famiglia, gli alimenti che non possono mancare sono quelli da cui possiamo ricavare più pasti.

Nel podio c’è senza dubbio la farina, potremo preparare pasta fresca, pane, pizza, torte salate, in più costa davvero pochissimo.

Teniamo in frigo il lievito di birra, per realizzare i vari impasti, il prezzo è molto conveniente e lo utilizzeremo al 100%.

Nella lista inseriamo anche il latte e le uova, dei classici per preparare molte cose buone, come frittate e torte.

Non scordiamo i legumi secchi, da cucinare in modo classico, ma che sono utili anche per fare hamburger vegetali, polpette e creme.

Le acciughe sono utili per arricchire insalate, pasta e molto altro, ma anche la passata di pomodoro è davvero indispensabile per ogni tipo di piatto.