A volte, al supermercato spendiamo in modo eccessivo, comprando prodotti di cui non avremmo bisgno. Inoltre, sono tanti i resti che finiscono nella spazzatura. Certamente, si potrebbe risparmiare solo facendo più attenzione agli acquisti. La spesa alla fine della settimana sarebbe così più leggera, senza pesare sul bilancio familiare.

Come spendere poco

Ci sono diversi modi per risparmiare e, certamente, molti sono noti. Tra i tanti supermercati, ce ne sono alcuni in cui si risparmia di più. Sono i discount e, ancora di più, gli hard discount. I prodotti si vendono a prezzi ribassati e si può risparmiare non poco sulla spesa.

Un altro modo per risparmiare sulla spesa è preparare una lista. A casa e prima di andare al supermercato, è meglio scrivere tutto ciò che serve. In questo modo, eviteremo di acquistare cose superflue. In effetti, affascinati dalla grande quantità di cose esposte, compriamo più di quel che serve. La lista che abbiamo in tasca, invece, ci fa ritornare con i piedi per terra.

Così per risparmiare sulla spesa ecco 5 preparazioni, con cui riempire la settimana senza spendere molto.

Il brodo vegetale

Non costa tanto preparare del brodo vegetale, soprattutto avendo a disposizione del pane raffermo. Un brodo accettabile si potrebbe fare a partire dai dadi biologici. Sono di buona qualità e le confezioni costano molto poco. Basta un dado e un po’ di olio e sale per un brodo buono ed economico. Il pane raffermo si può tagliare a dadi e aggiungere alla fine nel brodo. Meglio ancora se tostato leggermente. Nulla vieta di rinforzare con degli ortaggi a disposizione e cuocervi dentro del riso.

Il riso ha il vantaggio di non contenere glutine. Risulta anche un piatto adatto a cena per le persone anziane.

Per risparmiare sulla spesa ecco 5 preparazioni semplici e veloci spendendo solo pochi euro al supermercato

Un altro piatto economico e nutriente sono i legumi con la pasta. Preparare una pasta e fagioli è economico. Un pacco di pasta costa poco, così come un barattolo di legumi. Mentre i fagioli cuociono, aggiungiamo un pezzo di carota e un gambo di sedano, come facevano le nostre nonne. Poi sul piatto versiamo un filo di olio EVO, per aumentarne il gusto.

L’uovo è un altro alimento che costa poco e nutre molto. Ricco di proteine, un uovo all’occhio di bue si mangia con gusto, accompagnato con il pane. Accanto, è possibile aggiungere un’insalata. Possiamo anche cuocere l’uovo in salsa di pomodoro, una vera leccornia. È una tipica ricetta napoletana, chiamata “uova in purgatorio”.

Spaghetti veloci e buoni

Due piatti, che costano poco o nulla, sono gli spaghetti aglio e olio oppure con il pomodoro. Basta un pacco di spaghetti, un barattolo di pomodori pelati e un pizzico d’origano. Il segreto è far cuocere a fiamma bassa e per circa un’ora il pomodoro, aggiungendo un po’ di acqua.

Per gli spaghetti aglio e olio, aggiungiamo gusto con un’alice sottolio. La facciamo consumare nel soffritto, anche con un po’ di pangrattato. Un piatto semplice di cui innamorarsi.

Sono queste alcune preparazioni, che potrebbero farci risparmiare sulla spesa.