Con l’arrivo dell’estate e possibilmente con delle restrizioni più contenute non vediamo l’ora di uscire. Sfoggiare l’abito preferito e gli accessori alla moda. Eppure non sarebbe altrettanto bello sfoggiare qualcosa creata da noi stessi?

Il mondo del fai da te è anche questo, non solo riciclare un oggetto per dargli una nuova vita ma dare vita a qualcosa di bello. Bastano poche cose essenziali, spendendo pochi euro, per risparmiare in futuro sugli acquisiti. Pensiamo ai pensierini che possiamo creare per esempio per una festa di compleanno o Natale.

Per risparmiare sugli acquisiti basta questo materiale economicissimo che permette di ottenere risultati straordinari.

Il fimo

Attraverso il fimo è possibile sprigionare la nostra creatività e fantasia per creare oggetti e gioielli davvero unici. Da fare invidia. Il fimo è un materiale che si modella a seconda delle forma che vogliamo dargli. Possiamo creare veramente di tutto per abbellire la casa e noi stessi.

Non solo per le creazioni fai da te, ma si può utilizzare come decorazione per i soprammobili che abbiamo a casa. Per esempio, vassoi, alzate a supporto per dolci, portacenere e tanto altro. Possiamo personalizzare questi oggetti anche per fare un regalo.

Per le creazioni fai da te necessitiamo i soliti strumenti ma quello che ci serve davvero sarà il forno dove il fimo deve essere cotto. Portafoto, orecchini, anelli, collane, portachiavi, ciondoli, magneti, decorazioni saranno facilissimi da creare. Il passaggio più importante è la cottura. Si può cuocere il fimo nel forno di casa ma basta sbagliare la temperatura o il tempo e la nostra creazione andrà perduta. Quindi consigliamo di utilizzare un termometro da forno. Si può cuocere anche nel fornetto elettrico.

Dunque basta modellare il fimo di qualsiasi forma si voglia e cucinarlo per ottenere dei risultati fantastici.

La gomma crepla o eva

Come per il fimo, anche la gomma crepla o eva è facilmente modellabile poiché viene lavorata con la resina termoplastica. È possibile realizzare borse, pochette porta trucchi, stampe da attaccare su qualsiasi piano, penne personalizzate, gioielli, area beauty, portafoto e vari abbellimenti per la casa. Consigliamo di guardare qualche tutorial per il metodo di utilizzo e per l’ispirazione di ciò che si vuole creare. Insomma, per risparmiare sugli acquisiti basta questo materiale economicissimo che permette di ottenere risultati straordinari.