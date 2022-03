Il risparmio è da sempre un tema dibattuto all’interno di qualsiasi famiglia. Oggigiorno, poi, con tutto quello che sta succedendo nel Mondo, questo argomento è, se possibile, ancora più importante. I prezzi delle bollette sono schizzati alle stelle da qualche mese, come ampiamente previsto. Molto meno prevedibile il sostanziale aumento dei carburanti. Questi due sensibili rialzi, per forza di cose, influiranno su tanti altri prodotti.

Mai come in questo periodo storico, quindi, sarà importante utilizzare al meglio il denaro. Cercando di ridurre al minimo gli sprechi e ottimizzando al massimo le spese. Per farlo, sono ancora le app a venirci incontro. In un Mondo sempre più avanzato a livello tecnologico, ecco che, per ogni problema pratico, esiste una possibile soluzione tramite applicazione virtuale.

Questa volta, però, l’applicazione in questione, Telegram, è solo un mezzo per raggiungere il fine. Ovvero iscriversi a un canale che ci può tenere aggiornati costantemente durante il giorno su tutte le offerte e i coupon legati ad Amazon.

Sappiamo perfettamente che il popolo di chi compra online sta aumentando sempre di più. Tuttavia, non tutti hanno tempo e modo di seguire le varie offerte. Se, però, troviamo qualcuno che lo faccia per noi e ce le invii direttamente sul cellulare, allora, forse, il discorso potrebbe cambiare.

Per risparmiare soldi sugli acquisti e restare informati sulle offerte di sconto, è possibile iscriversi gratis a questo canale di Telegram

PriceCut è un canale gratuito di Telegram. Bastano due semplici clic per iscriversi e ricevere prima di tutti, in tempo quasi reale, le offerte del giorno, riguardanti decine e decine di prodotti. Sconti che vanno dal 15% al 70% su elettrodomestici, abbigliamento, prodotti per la casa, accessori di ogni tipo e tanto altro.

L’eccezionalità del canale risiede nel fatto che l’esclusività delle offerte che vengono pubblicate è garantita dai contatti diretti che gli amministratori hanno con i fornitori Amazon. Questo fa sì che abbiano le offerte in anteprima e che gli iscritti le ricevano subito sul loro cellulare. Risparmiando così tempo sull’eventuale concorrenza per accaparrarsele.

Ogni 10 minuti circa, questa è la media con cui arrivano sul nostro dispositivo. Ovviamente, possiamo decidere di silenziare le notifiche e raccogliere la lettura in determinati momenti della giornata. Certo, potrebbe anche essere un’arma a doppio taglio, se non usata bene. Infatti, potrebbe invogliarci ad acquistare qualcosa di cui non abbiamo realmente bisogno, solo per sfruttare la promozione. In fondo, è la logica delle offerte al supermercato.

Tuttavia, usando sempre il giusto equilibrio, per risparmiare soldi sugli acquisti e restare informati su eventuali offerte, iscriversi a PriceCut potrebbe rivelarsi una buona idea. Non costa nulla e si può abbandonare il canale in qualsiasi momento, se non dovessimo rimanere soddisfatti.