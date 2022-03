La crisi, la guerra, la pandemia, le bollette alle stelle: sono momenti difficili. L’incertezza di una situazione economica che sembra cambiare in peggio ci spinge a risparmiare. Sono tanti i modi per farlo e uno di questi è certamente in cucina.

A tavola, bisogna servire pasti e cene, magari sfruttando, soprattutto in questo periodo, quello che già abbiamo in casa. Si tratta di dare spazio alla fantasia, con un occhio al portafoglio. Per risparmiare soldi non rinunciando al gusto, a volte, potremmo avere la soluzione in dispensa.

Queste idee potrebbero sorprendere a tavola

Prendiamo gli gnocchi. Siamo soliti prepararli con le patate e farina come ingredienti principali. Se, però, fossimo sprovvisti delle patate, potremmo sfruttare, con quello che abbiamo in casa, almeno 7 alternative gustose. A partire dal pane raffermo, utilizzando la ricetta delle polpette di pane, da ridurre a dimensioni di gnocchi.

La seconda idea sono gli gnocchi di ricotta. Prendiamo 150 grammi di ricotta fresca e, dopo averla fatta sgocciolare, l’andremo ad amalgamare con un uovo, 2 cucchiai di grana e 1 pizzico di sale. Dovremo ottenere un impasto denso. Aggiungiamo 150 grammi di farina 00 fino a formare una palla morbida. Creiamo dei filoni di pasta e tagliamoli con le dimensioni degli gnocchi. Lasciamo riposare per 45 minuti e cuociamo in acqua bollente per 2 minuti.

Anche le melanzane si prestano all’uso. Basta farne cuocere 3 per 45 minuti, in forno, a 200 gradi. Poi le spelliamo, le schiacciamo e le amalgamiamo con un uovo, sale, pepe e 250 grammi di farina 00. Quindi, procediamo, come per gli gnocchi di patate, per tagliarli e cuocerli.

Per risparmiare soldi senza rinunciare al gusto ecco come preparare 7 tipi di gnocchi differenti e senza patate, con ricette semplici e pochi ingredienti

Ecco la quarta alternativa con gli gnocchi di riso. Prendiamo 120 grammi di farina di riso, 60 di farina 00 e 120 ml di acqua. Basterà mettere le due farine insieme e mescolarle. Poi, creando una fontana, versiamo acqua tiepida in una ciotola, facendo assorbire man mano. Facciamo un cilindro che taglieremo, però, a fettine sottili. Potremo accompagnare questi gnocchi con zucchine, carote, saltati in padella con salsa di soia.

Anche i ceci potrebbero fare al caso nostro. Prendiamone mezzo chilo e cuociamoli. Frulliamo e uniamo 100 grammi di farina 00. Una volta cotti, condiamo con olio e rosmarino. Se c’è avanzata della farina di castagne, tipica autunnale, allora potremo pensare a degli gnocchi di castagne. Mescoliamo 400 grammi di farina di castagne con 200 grammi di farina 00 e 400 ml di acqua. Quando saranno pronti, serviamoli con un sugo di carne.

Infine, possiamo fare dei semplici gnocchi senza patate. Facciamo bollire 500 ml di acqua e versiamo 450 grammi di farina 00 in un solo colpo girando velocemente. Versiamo l’impasto ancora caldo e senza scottarci facciamo un panetto da tagliare in gnocchi. Cuociamoli in acqua bollente e sale.