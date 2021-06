Organizzare la propria vita e la propria giornata è una priorità assoluta. Vi sono molte faccende quotidiane da svolgere. Se non ci fosse una pianificazione strategica e razionale, si incorrerebbe in un caos pazzesco.

Lo stress potrebbe strabordare e raggiungere livelli molto alti. La salute mentale sarebbe inficiata in maniera significativa.

Ma non solo. Le capacità di programmazione sono anche alla base del risparmio.

Prevenire il disagio e mettere qualche soldo da parte sono degli obiettivi condivisibili.

In questo articolo si prenderanno in considerazione tutti questi argomenti.

In particolare, per risparmiare soldi e per risolvere molti problemi comuni in cucina bisogna usare un semplice e incredibile accorgimento che pochi conoscono.

Risparmio e benessere psicologico

In un articolo precedente si è visto che è possibile risparmiare molti soldi con un solo ingrediente comune. Si può ottenere tale risultato utilizzando questo prodotto in vari modi. Come deodorante, dentifricio, collutorio, per la pulizia degli oggetti e non solo.

Riuscire a mettere da parte un po’ di denaro è un obiettivo non facile ma sfidante e soddisfacente. Non solo ci permette di toglierci qualche sfizio. Come comprare un capo di abbigliamento o un cellulare all’ultimo grido. È indispensabile anche per aumentare la propria autostima. Si ha, infatti, la percezione di riuscire in qualcosa. Ci si sente autoefficaci. Di conseguenza il benessere psicologico avrà un boost non indifferente.

In questo articolo si analizzerà un aspetto particolare.

Programmare i pasti come facevano le nostre nonne

Un aiuto fondamentale arriva dal passato. Le nostre nonne, infatti, avevano uno schema mentale ben preciso riguardo ai pasti. Il martedì carne, il venerdì pesce e così via. Forse a tratti erano troppo rigide, però tale scelta aveva un senso.

Programmare i piatti da portare in tavola ogni dì può risolvere molte problematiche di organizzazione. Aiuta ad essere più decisi e focalizzati negli acquisti. Un risparmio consistente si avrà già dopo una settimana. Gli ingredienti saranno selezionati con cura senza lasciare spazio all’improvvisazione. Il lavoro quotidiano si dimezzerà. Provare per credere.