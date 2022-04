L’incremento dei prezzi di questi ultimi mesi non riguarda solo energia e carburanti. Anche i prezzi di alcuni beni alimentari sono aumentati. Con la guerra in particolare sono schizzati in alto i prezzi di frutta e verdura. Ecco alcuni accorgimenti che possono fare risparmiare molti soldi nell’acquisto di questi cibi.

Le vie del risparmio sono infinite e quando si tratta di beni alimentari qualcuno si orienta sulla soluzione fai da te. La guerra in Ucraina ha mandato alle stelle i prezzi del grano e quindi quelli del pane. Una soluzione per risparmiare potrebbe essere fare il pane in casa. Ma conviene considerando il costo della farina e ovviamente la bolletta del forno?

Il forno è uno degli elettrodomestici che consuma più energia, tra i più pericolosi per la bolletta. Anche il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, sono elettrodomestici della cucina che hanno il maggior impatto sulla bolletta elettrica. Tuttavia molti ignorano che ci sono 3 piccoli elettrodomestici che in proporzione hanno un consumo molto più alto. Un uso efficace di questi piccoli apparecchi per cucinare può incidere positivamente sui consumi dell’energia in cucina.

Per risparmiare molti soldi sulla spesa settimanale di frutta e verdura in tanti stanno adottando queste intelligenti e semplicissime soluzioni

La medicina ci rivela che frutta e verdura sono fondamentali per la nostra salute. Purtroppo negli ultimi tempi anche questi beni alimentari hanno subito un’impennata dei prezzi. Tuttavia, si possono mettere in atto delle strategie per riuscire a risparmiare sul loro acquisto. Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare facendo la spesa di frutta e verdura.

La prima mossa intelligente è fare una sola spesa settimanalmente cercando di sfruttare eventuali buoni sconto e offerte. Acquistare frutta e verdura pulita e confezionata può costare di più di quella da pulire. Per esempio i legumi in scatola hanno un costo maggiore di quelli secchi. Chi comunque desidera acquistare le confezioni può risparmiare comprando pacchi più grandi. In questo caso spesso il prezzo al chilo del prodotto si riduce.

Ortaggi e vegetali di stagione in genere sono quelli che costano di meno. Per sapere quali sono gli alimenti del periodo, basta consultare Internet. Evitiamo di fare la spesa nel punto vendita più vicino perché è più comodo da raggiungere. Verifichiamo se in zona ci sono altri centri che offrono i prodotti a prezzi più bassi. La tecnologia in questo senso ci può dare una mano. Alcune applicazioni, scaricabili gratuitamente sullo smartphone, indicano dove viene venduta la frutta e la verdura al costo più basso.

Lo stratagemma da fare al mercato rionale

Un altro suggerimento per risparmiare molti soldi è quello di fare la spesa al mercato rionale. In questi mercati non sempre frutta e verdura sono più convenienti rispetto alla grande distribuzione. Tuttavia per risparmiare si potrebbe mettere in atto un piccolo stratagemma. Si potrebbe andare al mercato pochi minuti prima della chiusura e contrattare con i venditori l’acquisto della merce avanzata. In genere i venditori acconsentono a cedere le quantità rimanenti a un prezzo più basso perché comunque molti di quegli alimenti andrebbero buttati.

