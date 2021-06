Quando ci rechiamo al supermercato, spesso si ha l’impressione di essere oggetto di manipolazione.

Infatti, sono molte le tecniche utilizzate dalla grande distribuzione per fare spendere di più al consumatore.

Molte volte accade di entrare al supermercato e uscire con moltissimi prodotti che non ci si era prefissati di acquistare.

Non è raro che queste compere impulsive si ricolleghino a filo diretto con le tecniche di marketing utilizzate dai supermercati.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di alcune di queste tecniche (consultare qui).

Le strategie utilizzate sono veramente tante anche se, molto spesso, variano leggermente da punto vendita a punto vendita.

Sono tecniche molto più evidenti nei piccoli supermercati mentre nei grandi ipermercati potrebbero passare maggiormente inosservate.

Tra le tecniche molto interessanti ne troviamo due molto particolari: le casse, i prodotti in scadenza e il cross selling.

Per risparmiare molti soldi facendo spesa bisogna conoscere queste tecniche di vendita usate dal supermercato

Spesso in prossimità delle casse sono posizionati gli alimenti dal basso costo, come caramelle o snack.

L’obiettivo è quello di spingere la clientela a premiarsi dopo aver concluso gli acquisti principali o per combattere la noia in fila.

Alcuni alimenti, come cioccolata e bibite dolci, sono posti in basso ad altezza bambino per attirare proprio i più piccoli.

Ecco perché per risparmiare molti soldi facendo spesa bisogna conoscere queste tecniche di vendita usate dal supermercato.

Cross selling

Il cross selling è la tecnica che utilizza prodotti complementari. Si tratta di offrire ai clienti dei prodotti compatibili con quelli che si stanno acquistando.

Si potrà notare, infatti, che alcuni prodotti sono sistemati vicini tra loro. Ad esempio, le patatine posizionate vicino alle bibite o alla birra. Si tratta di prodotti complementari che si accompagnano tra loro.

Un altro esempio è legato ai sughi che sono vicini allo scaffale della pasta, o la marmellata vicino alle fette biscottate. Si tratta di una tecnica che, in alcuni casi, può risultare utile al consumatore. Infatti, gli permette di ottimizzare i tempi di permanenza nel negozio.

Prodotti in scadenza

I prodotti in scadenza invece spesso sono posizionati nella prima fila degli scaffali. La motivazione è legata all’esigenza del supermercato di smaltire le scorte.

Per trovare prodotti che si conservano più a lungo bisognerà prendere le confezioni nelle file posteriori.