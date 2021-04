Per risparmiare molti soldi bisogna imparare a curare questa incredibile pianta che regalerà frutti succosi e profumati in estate.

Chi ama le albicocche e ha un piccolo spazio su terrazze o giardini non si sarà fatto sfuggire l’occasione di coltivarne personalmente una pianta.

Infatti, chi possiede un albicocco avrà la possibilità di raccoglierne i frutti in estate.

Coltivare un albero di albicocco non è complicato. È una pianta che cresce bene sia in piena terra che in vaso.

Molto resistente al freddo teme, però, le gelate tardive durante la primavera dal momento che è una pianta che fiorisce presto.

Per avere tante albicocche, però, sarà necessario curare la pianta in modo adeguato e una cura corretta non può prescindere dalla concimazione.

Per quanto riguarda l’irrigazione, invece, si tratta di una pianta che non necessita di grandi quantità di acqua.

Anzi, se eccessiva potrebbe essere dannosa e favorirebbe lo sviluppo di malattie fungine.

Ma, quindi, come concimare l’albicocco per avere albicocche saporite e profumate?

Per avere albicocche saporite e profumate bisogna concimare correttamente la pianta.

Concimazione

Per fertilizzare si potranno utilizzare delle sostanze organiche. Sarebbe perfetto spargere del letame maturo attorno alla pianta interrandolo a profondità non eccessive.

Tra gli elementi di cui ha bisogno l’albicocco troviamo, come al solito, azoto, fosforo e potassio.

Dal punto di vista nutritivo un ruolo fondamentale lo svolgerà l’azoto.

Le piante di albicocco messe a dimora da poco dovranno essere concimate con prodotti azotati tre o quattro volte l’anno da marzo a settembre.

Invece, le piante con più anni alle spalle potranno essere concimate con prodotti a base di azoto da febbraio a giugno.

Si sconsiglia di proseguire nella fertilizzazione oltre al mese di giugno perché questo potrebbe interferire con lo sviluppo dei frutti.

Il fosforo, poi, rivestirà una grande importanza per lo sviluppo della pianta che crescerà sana e robusta. Per questo motivo dovrà essere sempre presente nel terreno in buona quantità.

Inoltre, giocherà un ruolo fondamentale nella produzione di albicocche succose e profumate.

Infatti, in caso di carenza di fosforo lo sviluppo vegetativo sarà molto ridotto.

Per chi predilige albicocche dolci, poi, si consiglia di utilizzare del potassio che tenderà ad accrescere il contenuto zuccherino riducendo l’acidità.

Una corretta concimazione permetterà di ottenere frutti succosi e profumati in estate.

