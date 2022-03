Di questi tempi siamo tutti attenti al risparmio, soprattutto di gas e luce. C’è un alimento però che può venirci in aiuto grazie al suo veloce metodo di cottura. Il couscous. Questo alimento infatti è un composto di granelli di semola di frumento che necessita di pochissimo tempo per essere cotto. Ecco perché per risparmiare gas in cucina, ci basterà preparare un gustoso piatto che prevede solo couscous e altri pochi ingredienti, che vanno appena saltati in padella.

La preparazione del couscous, infatti, richiede solo di versarlo in acqua calda e lasciarlo riposare per un paio di minuti con il coperchio a fuoco spento. In questo modo il calore dell’acqua e il vapore che si andrà a creare, faranno in modo che il couscous, assorbendo l’acqua, si cuocia.

Ma vediamo bene nello specifico la ricetta del nostro gustoso e sano couscous, per un piatto davvero speciale dal sapore così orientale.

Per risparmiare gas in cucina ci basterà preparare questo facile e veloce couscous con mele, zucchine e mandorle

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

200 g di couscous;

200 g di acqua calda o brodo vegetale;

una mela Golden;

una zucchina piccola;

2 gambi di sedano;

50 g di mandorle pelate;

sale, pepe ed erbe aromatiche a piacere.

Iniziamo scaldando dell’olio di oliva in una padella antiaderente. Versiamo il couscous e facciamolo rosolare per qualche minuto, stando molto attenti che non si bruci. Nel frattempo, facciamo scaldare pari quantità d’acqua rispetto al couscous. Appena inizierà a bollire, aggiungiamo il sale e spegniamo il gas. A questo punto versiamo al suo interno il couscous precedentemente tostato e mettiamo un coperchio. Lasciamo riposare per circa 2-3 minuti. Una volta trascorso il tempo, sgraniamo la semola con una forchetta in modo da separare bene tutti i grani. Trasferiamola poi in una ciotola capiente.

Ora passiamo alla preparazione delle verdure. Dopo averle lavate bene, tagliamo la mela, la zucchina e il sedano a quadratini molto piccoli e facciamoli saltare in padella con poco olio. Non cuociamoli troppo per evitare che si sfaldino. Dovremo ottenere delle verdure croccanti. Aggiustiamo di sale e pepe a piacere.

Tritiamo le mandorle con un coltello e riduciamole ad una granella piuttosto piccola. Uniamole alle verdure ancora nella padella e facciamo saltare il tutto ancora per un minuto. A questo punto mescoliamo verdure e couscous insieme all’interno della ciotola. Aggiungiamo le erbe aromatiche e se vogliamo ancora un filo di olio a crudo. Ed ecco pronto un piatto davvero veloce, genuino e salutare da poter gustare a pranzo o cena senza sprecare né gas né tempo prezioso.