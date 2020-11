Per risparmiare sull’acquisto dell’auto, ecco cosa fare

Tre i requisiti per usufruire dei bonus. L’auto acquistata deve essere nuova e il prezzo di listino non deve superare 50mila euro. Inoltre deve essere anche poco inquinante. Vediamo, in concreto, come sfruttare al meglio i bonus in vigore per risparmiare sull’acquisto dell’auto anche rottamando l’attuale vettura.

Per prima cosa, bisogna chiedere alla concessionaria di indicare i modelli più eco compatibili, con basse emissioni di CO2. I bonus ci consentono, quindi, di risparmiare pur comprando auto nuove. Non più come in passato quando si cercava la migliore occasione nel mondo dell’usato.

È facile anche la procedura che permette di usufruire dello sconto. Non sarà l’acquirente a dover presentare domande di bonus o di rimborso al Fisco. Al contrario lo sconto verrà applicato subito all’interno della concessionaria. Successivamente il venditore farà quanto necessario per recuperare lo sgravio fiscale. L’automobilista, invece, una volta perfezionato l’acquisto, non dovrà pensare più a niente.

Per risparmiare sull’acquisto dell’auto

I primi due requisiti che abbiamo indicato sono chiari e non richiedono precisazioni. Sulle emissioni basse di CO2, invece, precisiamo dei parametri. Le emissioni devono essere massimo 70 grammi per km. Se le emissioni sono addirittura non superiori a 20 grammi per km l’incentivo sarà maggiore.

Lo sconto aumenta anche se l’acquirente rottama una sua vecchia auto. Anche il veicolo rottamato deve avere caratteristiche precise, perché lo Stato concede il bonus solo se viene eliminata dalla circolazione quella parte del vecchio parco auto ritenuta molto inquinante.

L’auto rottamata deve appartenere alla stessa categoria di quella acquistata. Quindi auto contro auto, non auto nuova rottamando una vecchia ape o un malandato furgone.

L’auto data indietro deve essere intestata a chi intenda rottamarla da almeno dodici mesi. Si vuole evitare l’acquisto il giorno prima, al cimitero delle auto, di una carcassa da 100 euro per correre il giorno dopo ad incassare un bonus più significativo.

Può andare bene anche rottamare un’auto intestata a familiare convivente di colui che acquisti l’auto nuova.

Alcuni esempi concreti

Per avere un’idea del risparmio concreto ecco due cifre.

Se le emissioni di CO2 vanno da 21 a 70 grammi per km il bonus è di euro 1.500,00 euro che può arrivare a 2.500,00 euro con rottamazione di precedente auto.

Per emissioni ancora più ridotte, sotto 20 grammi per km, bonus da 4.000,00 euro aumentabili fino a 6.000,00 euro con rottamazione di precedente veicolo.