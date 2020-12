Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In inverno, un problema comune a molte persone è quello delle croste nel naso. Questo fastidio persistente e pungente, infatti, non lascia scampo. E non è detto che tutti vogliano utilizzare dei farmaci. Ovviamente, se il problema dovesse essere ingestibile e soprattutto persistente, consultare il proprio medico è la scelta migliore da fare. Ma, se si dovesse trattare della prima volta, allora si potrà facilmente sfruttare un vecchio rimedio casalinga. Infatti, per risolvere un problema che accomuna tutti, basteranno una pentola e dell’acqua calda. Questi due elementi, insieme, potranno rappresentare la soluzione a quelle fastidiose crosticine nel naso e salvare la giornata!

Il rimedio della nonna per le croste nasali

Cosa consiglia la tradizione popolare in merito? In realtà, c’è una soluzione adottata da tantissimi anni. E sono proprio le nonne a trasmetterla. Se si ha bruciore nel naso a causa delle croste, basterà sfruttare il potere dei cosiddetti suffumigi. Questa soluzione è facilissima da mettere in pratica. Basterà semplicemente far bollire dell’acqua in una pentola e, dopo qualche minuto, spegnere il gas e portare la pentola su un tavolo. A questo punto, bisognerà coprire la propria testa con un panno, avvicinandosi (senza scottarsi) all’acqua, respirando il vapore che emana!

Quali sono le azioni da evitare quando si presenta questo problema?

Sicuramente, la prima cosa da evitare è il fumo. Questo potrebbe irritare ancora di più le vie respiratorie, peggiorando il problema. Inoltre, non bisognerà assolutamente toccare le crosticine. Molti sono tentati di staccarle, ma questo potrebbe solo far crollare una situazione già delicata. In questo caso, le nonne dicevano sempre di aspettare che cadessero da sole.

Come si è intuito nel corso dell’articolo, questi rimedi, come le azioni da evitare, sono provenienti dalla conoscenza popolare. Questo vuol dire che non ci sono prove scientifiche a sostegno delle soluzioni appena proposte. Si tratta, piuttosto, di consigli delle vecchie generazioni, che sono arrivate fino a noi. Ma se le nonne dicevano che per risolvere un problema che accomuna tutti, basteranno una pentola e dell’acqua, come in questo caso, perché non crederci?