Noi italiani siamo famosi per la nostra cultura, l’arte e i modi di fare che ci rendono unici e inimitabili.

Ma siamo famosi anche per un’altra cosa, probabilmente la principale: la cucina.

Invidiate e imitate in tutto il Mondo, le nostre prelibatezze culinarie rappresentano un vanto che ci distingue dal resto degli Stati. Pizza e pasta sono in cima alla classifica dei piatti italiani più consumati, dalle varianti più semplici a quelle più elaborate.

Non soltanto lasagne e pizze gourmet, anche i classici spaghetti al pomodoro piacciono a tutti indistintamente.

Se poi aggiungiamo anche qualche foglia di basilico, ecco che il risultato sarà straordinario. Proprio il basilico trasforma un piatto di pasta al sugo in una ricetta saporita e profumata. Purtroppo, però, quest’erba aromatica necessita di molta luce ed ecco perché cresce rigogliosa soprattutto in estate.

A questo punto, sorge il dubbio di come poterlo utilizzare in cucina anche in inverno, per un primo piatto da leccarsi i baffi. Potremmo congelarlo, ma rischierebbe di perdere gran parte del suo sapore e risultare un po’ insipido una volta scongelato. È per questo che Noi della Redazione abbiamo pensato ad un’alternativa originale, particolare e deliziosa. Vediamola subito.

Per risolvere il problema del basilico durante l’inverno ecco una soluzione geniale per gustarlo tutto l’anno

I nostri esperti di cucina hanno pensato di unire due ingredienti tipici della cucina nostrana per realizzare un mix straordinario. Ci riferiamo al parmigiano e al basilico, così da creare il colorato e stuzzicante parmigiano al basilico.

Manicaretto particolare e divertente, si prepara in pochi minuti e ci permette di usare la nostra erba aromatica anche durante i mesi più freddi.

Prendiamo del parmigiano a pezzi, meglio se a quadratini, e mettiamolo in un mixer insieme a qualche foglia di basilico. Non ci sono delle quantità specifiche, basta andare ad occhio.

Tritiamo il tutto et voilà, bello e pronto per gustarlo tutto l’anno. Possiamo anche congelarlo, così da averlo a portata di mano ogni volta che ne abbiamo il desiderio. In questo caso, meglio dividerlo in piccole monoporzioni che impediscono inutili sprechi. Quando vogliamo usarlo, rimuoviamolo dal freezer e aspettiamo giusto qualche minuto prima che si scongeli.

Possiamo anche tenerlo in frigo per alcuni giorni, di solito non più di 3-4, in un contenitore ben chiuso che non permette il passaggio dell’aria. Avremo così un basilico speciale che regalerà ai nostri primi piatti un gusto speciale e delizioso.

Per risolvere il problema del basilico durante l’inverno potremmo utilizzare questo semplice trucchetto. Facile, no?

