Quando il freddo è insopportabile e stiamo letteralmente congelando, il nostro corpo risponde concentrando il calore negli organi fondamentali, evitando la dispersione.

Così mani e piedi diventano estremamente freddi, proprio perché i vasi sanguigni si riducono. Se non ci sono fattori a complicare la situazione, come il diabete, problemi alla tiroide o di circolazione, la sensazione di gelo insopportabile è normale.

Bastano, tuttavia, solo queste parti del corpo a rendere ancora più fastidiosi i mesi freddi dell’anno. Di certo, l’abbigliamento è importante, se non indossiamo i vestiti adatti, potremmo patire non poco. Quindi, è necessario scegliere il materiale più idoneo per uscire di casa, come guanti, calzettoni, sciarpa e cappello. Ma anche le maglie e le calze dovrebbero essere in grado di non farci congelare. In questi casi maglie e pantaloni termici, quelli che si usano per lo sport o per la neve, potrebbero essere una buona soluzione al problema.

Per riscaldare mani e piedi in inverno non solo scaldini istantanei ma anche questi pratici e semplici rimedi naturali

A volte, però, anche se con infiniti strati, percepiamo sempre freddo e non riusciamo a trovare sollievo. Anche se è una problematica frequente, potrebbe dipendere da altri fattori non gravi, come l’assenza dell’esercizio fisico, il fumo, ma anche l’ansia.

In Giappone sono famosi e popolari degli scaldini portatili, che si chiamano Kairo e sono degli adesivi da applicare sugli indumenti e che si attivano agitandoli. Esistono anche quelli che si possono usare direttamente su mani e piedi e sono adatti a tenere al caldo quando fuori le temperature scendono sotto i 10 gradi. Ma troviamo in Italia anche degli scaldini sotto forma di piccoli cuscinetti con all’interno del gel, anche riutilizzabili e molto pratici.

Oltre questi geniali oggetti rivoluzionari, per riscaldare mani e piedi in inverno potremmo aiutarci con alcune tisane, come quella allo zenzero, che aiuta a sentire un certo tepore.

Per favorire una migliore circolazione, potremmo anche usare durante i pasti il peperoncino, la curcuma, curry, cannella, dal potere riscaldante. Ovviamente, sempre sotto consiglio medico e se non abbiamo particolari allergie o patologie per le quali queste spezie dovrebbero essere evitate.

Massaggi

Potremmo diminuire l’effetto del gelo anche con dei massaggi opportuni, utilizzando una spazzola adatta, effettuiamo sulle parti infreddolite dei movimenti circolari per attivare la circolazione. Ma potremmo usarle anche su tutto il corpo per riscaldarci prima possibile.

Inoltre, con un po’ di olio d’oliva, possiamo massaggiare tutte le superfici delle mani e dei piedi, risalendo fino alle braccia ed alle gambe, per qualche minuto. Se non siamo allergici, aggiungiamo, insieme all’olio, anche qualche goccia di quelli essenziali al rosmarino, alla cannella o arnica.

Se poi notiamo che qualsiasi tipo di tecnica casalinga non funziona, probabilmente è il caso di contattare il nostro medico per comprendere a fondo la reale causa e trattarla.