Con bocca e naso coperti da mascherine non resta che puntare tutto su uno sguardo ipnotico e assai comunicativo. Un trucco occhi caldo comunica pacatezza e armonia, mentre un make up freddo e glaciale attira l’attenzione di ogni interlocutore. Molte donne non lo sanno, ma il make up degli occhi riuscirebbe a comunicare più di quanto pensiamo.

Il 2022 è iniziato da poco più di un mese ma è già estremamente chiaro quali saranno le nuove tendenze di cui innamorarsi. Tra queste spicca una tinta che evoca speranza e che sarà la nuance giusta per chi ha meravigliosi occhi verdi o per castani intensi.

Sguardo giovane e lunghe ciglia da cerbiatta

Un trucco occhi non può dirsi tale se non lo si completa con una generosa dose di mascara. Fortunatamente sono tantissimi i rimedi della nonna che promettono ciglia lunghe e folte senza tonnellate di mascara.

Per risaltare gli occhi piccoli marroni o verdi, invece, basta puntare sui colori giusti e su alcuni prodotti irrinunciabili. La nuova tinta ombretto della primavera 2022 rientra sicuramente tra i colori amici per ringiovanire lo sguardo dopo 50 anni.

Per questo motivo, potranno indossarlo veramente le donne di ogni età, dai 20 ai 60 anni o più. Ebbene, si tratta del verde, ma in una veste particolarissima o, meglio ancora, in una di queste sue sfumature raffinate e d’impatto.

Per risaltare gli occhi piccoli marroni o verdi ecco la tinta primaverile di ombretto o matita che incanta

Esistono almeno 37 gradazioni di verde diverse e alcune di esse sono la rivelazione della primavera di quest’anno. Stiamo parlando del verde smeraldo, dell’acquamarina e del verde lime. Ma anche verde bottiglia, fluo o petrolio.

Il verde è un colore che simboleggia rinascita, proprio quello di cui avrebbero bisogno un po’ tutti. Questo colore è adatto tanto a occhi chiari che scuri. Va benissimo anche l’abbinamento con tinte forti come l’azzurro o il giallo fluo, ma meglio definire il contorno con una matita nera.

Per un look più semplice è possibile optare anche per un semplice eyeliner verde, mantenendo la palpebra pulita con la sola base fatta di correttore. Le più estrose, invece, possono pure pensare al mascara verde. Per la sera o per occasioni speciali, invece, è divino l’accostamento tra verde muschio e oro.

