Quando si rompe qualcosa in casa, molti non la aggiustano per paura di peggiorare il danno. Altri pensano che ripararla sia troppo difficile, quindi o chiamano un esperto oppure lasciano perdere.

In realtà, molti lavori casalinghi si possono tranquillamente fare in autonomia con la giusta attenzione, in poco tempo e senza troppa fatica.

Anche verniciare le pareti, che molti pensano sia complicato, in realtà potrebbe essere semplicissimo, basta usare il rullo correttamente per evitare strisciate. Con le riparazioni vale lo stesso discorso.

Se dobbiamo cambiare il copri water, ad esempio, basterà prendere le misure nel modo giusto per montarne uno nuovo senza commettere errori. Un altro oggetto che potrebbe rompersi, ma che si tende a non aggiustare mai, sono le piastrelle.

Quali attrezzi e strumenti servono per aggiustare le piastrelle rotte in casa

Quando si crepa una piastrella in casa, la tendenza è molto spesso quella di lasciarla così com’è. Eppure, per riparare una piastrella rotta o scheggiata servono davvero pochi e semplici passaggi, anche se non tutti li conoscono. Aggiustarla permetterebbe di evitarne la vera e propria sostituzione, risparmiando tempo e soldi.

Inoltre, soprattutto se la piastrella è un vecchio modello, potrebbe essere ormai fuori commercio, quindi impossibile da sostituire.

Perciò, si può provare a ripararla per conto proprio, grazie a pochi semplici passi di fai da te. Prima di tutto, bisogna procurarsi gli strumenti di base per lavorare.

Gli attrezzi che serviranno sono essenzialmente due: una spatola e una spugna. Bisognerà anche procurarsi dello stucco e un colorante dello stesso colore della piastrella rotta.

Vediamo ora come usarli in modo corretto per aggiustare le nostre piastrelle.

Per riparare una piastrella rotta o scheggiata basta coprire le crepe in questo modo semplicissimo

Per prima cosa, bisogna preparare lo stucco secondo le indicazioni presenti sulla confezione. Mentre si impasta un’adeguata quantità di stucco in base alla dimensione della crepa, si può aggiungere qualche goccia di colorante. Bisognerà continuare a versare altre gocce finché non si ottiene il colore più vicino a quello della piastrella.

A questo punto, si può stendere lo stucco con la spatola, concentrandosi su buchi e crepe. Questo lavoro è da fare con una certa rapidità, perché lo stucco potrebbe indurirsi in fretta. Appena si inizia a farlo, è necessario passare una spugna inumidita su tutta la superficie della piastrella per eliminare i residui. In questo modo, lo stucco si infiltrerà nelle fessure, riempiendo ogni buco o crepa della piastrella.

Inoltre, per pulire le piastrelle senza rovinarle poi si può usare il comunissimo sapone di Marsiglia, che le farà brillare come fa con vetri e specchi.