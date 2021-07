I mesi più caldi dell’anno sono arrivati e, ammettiamolo, la prima cosa che tendiamo a fare è accendere l’aria condizionata.

Purtroppo, questa consuma molta energia elettrica, crea picchi di carico nelle ore più calde della giornata e nel tempo può avere anche un impatto sull’ambiente.

Non tutti sanno che questa non è l’unica soluzione possibile, perché potremo risparmiare prezioso denaro senza neanche gravare sulla bolletta.

Per rinfrescare la casa d’estate bastano solo questi geniali trucchetti a costo zero

Per prima cosa è consigliato cercare di evitare di cuocere al forno o procedere con lunghe cotture ai fornelli.

Ma non solo, è meglio anche tenere spento il più possibile dispositivi che scaldano, come per esempio computer o televisori.

Ricordiamoci sempre di spegnere le luci quando lasciamo una stanza: non solo risparmieremo energia, ma manterremo il luogo più fresco.

Spesso non ci pensiamo ma la somma del calore di tutti questi dispositivi, che normalmente teniamo accesi, può aumentare la temperatura di qualche grado.

Come sappiamo, durante i mesi estivi, le temperature a volte subiscono un calo nelle ore notturne.

Se notiamo che questo succede bisogna approfittarne, basterà solo aprire leggermente le nostre finestre prima di andare a dormire.

Volendo, possiamo anche mettere eventuali ventilatori in una posizione strategica, per far sì che intercettino la giusta corrente d’aria.

Se abbiamo ancora caldo durante la notte, le lenzuola di cotone sono la scelta giusta per questo periodo dell’anno perché traspirano più facilmente e restano più fresche.

Per avere un miglior risultato, optiamo dei cuscini imbottiti di grano saraceno che, al contrario di quelli convenzionali, non subiscono l’influenza del calore corporeo.

Per rinfrescare la casa d’estate bastano solo questi geniali trucchetti a costo zero, è sufficiente adottare qualche semplice accortezza.

Ulteriori consigli

Se vogliamo fare un investimento a lungo termine, anche a costo di spendere qualcosina in più, si può optare per le pellicole isolanti per finestre.

È davvero un acquisto azzeccato perché funzionano come persiane e quindi proteggono il nostro ambiente dal calore di questo periodo.

Inoltre, possiamo posizionare in giardino, o in terrazza, degli alberi o delle piante rampicanti di fronte alle finestre, proteggendo l’ambiente dai raggi del sole.