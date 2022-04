Per rinforzare le unghie fragili che si spezzano o si sfaldano evitiamo questi errori e proviamo questi rimedi naturali

Con l’inizio della primavera, molte ne staranno certamente approfittando per abbracciare qualche trend che arriva dritto dalle passerelle o è promosso dagli esperti di stile. Le tendenze riguardano tanto gli abiti quanto gli accessori, come le sneakers, ma anche i colori, come ad esempio il verde.

Anche la manicure è oggetto di rivisitazione in questo periodo: in effetti, non solo il guardaroba abbandona i colori neutri, ma anche le unghie. Accantonati il solito rosso e i colori nude o perlati, è il momento di sbizzarrirsi tra french manicure arcobaleno e colori pastello. Addirittura, c’è poi chi si spinge fino al giallo o altre tonalità fluo e vistose.

Proprio a proposito di manicure, sarebbe bene conoscere alcuni accorgimenti che permetterebbero di curarla al meglio, anche perché le unghie sono piuttosto fragili. In effetti non solo la pelle, ma anche le unghie, che potrebbero invece essere considerate di secondaria importanza, hanno delle necessità. Se le bistrattiamo continuamente, o se hanno una carenza di vitamine, specialmente A e C, tendono a spezzarsi o rovinarsi, regalandoci un aspetto poco curato.

Qualche accortezza

Ebbene, per rinforzare le unghie fragili che si spezzano o si sfaldano dovremmo evitare questi errori e sfruttare questi economici rimedi naturali. Partiamo da un’ovvietà, ovvero: è sempre bene usare i guanti durante le faccende domestiche perché l’acqua tende ad ammorbidire molto le unghie. In questo modo, esse risultano inevitabilmente più soggette a traumi, soprattutto nel momento in cui vengono a contatto con prodotti chimici.

Un ulteriore consiglio chiama in causa anche tutti coloro che non sono appassionati di manicure: per proteggere le unghie, infatti, sarebbe preferibile ricoprirle con una texture trasparente. Cerchiamo, poi, di fare uso corretto di lime e altri strumenti, grandi alleati della manicure, a patto che vengano adoperati in modo corretto. Per la precisione, sarebbe meglio puntare su lima di grana ampia e non di ferro, ricordandosi comunque di limare sempre nello stesso verso, mai alternandoli.

Assolutamente da evitare è, invece, il tronchese, che potrebbe produrre microfratture che, col tempo, potrebbero degenerare in rotture vere e proprie.

Per rinforzare le unghie fragili che si spezzano o si sfaldano evitiamo questi errori e proviamo questo rimedio naturale

Non resta ora che scoprire quali impacchi rigeneranti potrebbero aiutarci a rimpolpare e rafforzare le unghie

Molte usano un composto idratante a base di olio e limone, ma in alternativa si potrebbe provare anche con succo di pomodoro e olio di rosmarino. Basterebbe amalgamare due cucchiai del primo e due gocce del secondo e mettere le unghie in ammollo per circa 5 minuti, sciacquando poi abbondantemente con acqua.