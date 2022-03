Quando pensiamo ad allenarci per tonificare, rinforzare, aumentare i muscoli, certamente la prima cosa che ci viene in mente non sono i polsi. Eppure, questa parte del corpo è fondamentale durante gli sforzi e molto spesso è sottovalutata e trascurata. Proprio per questo motivo, spesso capita che ci facciamo male quando esageriamo nel sollevare dei pesi o semplicemente i sacchetti della spesa.

Ecco perché allora esistono degli esercizi specifici per rinforzare i polsi piccoli e sottili che possiamo fare tranquillamente a casa da soli in pochi minuti. Ci basterà avere dei semplici pesi. Se non li abbiamo a disposizione, possiamo sostituirli con delle bottigliette d’acqua da mezzo litro. E una pallina da tennis, che eventualmente possiamo comprare in un negozio di sport. Oppure possiamo usare un altro tipo di pallina, basta che sia delle dimensioni giuste e di una durezza media.

Dato che i polsi sono una parte del nostro corpo che alleniamo molto raramente, è bene, soprattutto all’inizio, non esagerare con gli esercizi e i pesi. Per evitare di incorrere in fastidiose infiammazioni, in particolare dei tendini. Per questo motivo è consigliabile eseguire gli esercizi non più di due volte a settimana. Facendo 2 serie di ogni esercizio per non più di 10 ripetizioni. In ogni caso è sempre bene ascoltare il proprio corpo e fermarsi subito nel momento in cui si avverte dolore eccessivo.

Per rinforzare i polsi piccoli e sottili bastano pochi semplici esercizi da fare anche a casa da soli

Vediamo qualche esercizio nello specifico.

Partiamo utilizzando la pallina. Con le braccia rilassate distese lungo i fianchi andremo a stringere la pallina nella mano. Teniamo questa posizione per circa 30 secondi e poi lasciamola andare. Ci rilassiamo per circa 15 secondi e ripetiamo l’esercizio.

Con i pesi o le bottigliette, sediamoci e appoggiamo l’avambraccio sulle cosce lasciando sporgere il polso fuori dal ginocchio. Teniamo il palmo della mano rivolto verso l’alto, prendiamo il peso nella mano e facciamo dei movimenti su e giù con il polso.

Sempre in questa posizione, eseguiamo gli stessi movimenti ma in questo caso teniamo il peso con il palmo della mano rivolto verso il basso.

Ancora in questa posizione, questa volta faremo delle rotazioni con il polso. Partendo dalla posizione con il palmo rivolto verso il basso, ruotiamolo in senso orario e poi riportiamolo in posizione iniziale. Ovviamente sempre tenendo il peso in mano.

Infine, non bisogna mai dimenticare di eseguire un buono allungamento dei polsi dopo ogni allenamento. Possiamo eseguire l’esercizio delle mani in preghiera. Unendo i palmi e rimanendo così per qualche minuto, aiuteremo a far fluire meglio il sangue e a distendere i muscoli. E per concludere, facciamo delle lente rotazioni dei polsi, a mani libere, tenendo le braccia distese in avanti. Tutto questo ci aiuterà a migliorare la forza e la flessibilità di questa piccola ma molto importante parte del nostro corpo.