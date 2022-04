La cucina è uno dei luoghi della casa che si sporca di più. Non potrebbe essere altrimenti, essendo l’area in cui prepariamo il cibo. Salse, grassi ed ingredienti di ogni tipo si accumulano in grande quantità, e non è sempre facile rimuoverli.

Ci sono dei prodotti appositi che possiamo acquistare nei supermercati, o se preferiamo possiamo trovare degli ingredienti casalinghi che funzionano altrettanto bene. Oggi ne conosciamo uno che fa al caso nostro, che si inserisce in un semplicissimo metodo per rimuovere le incrostazioni dal forno. Ci concentriamo quindi su un elettrodomestico ben preciso e vediamo come farlo diventare pulito in maniera naturale.

Un ingrediente ottimo in cucina e non solo

Il forno tende a riempirsi di incrostazioni davvero ostinate. Mentre si fa scaldare qualcosa, se un po’ di cibo si versa dentro il forno poi tende ad incrostarsi e rimuoverlo può essere difficile. Per cui bisogna trovare i metodi migliori per pulire l’elettrodomestico.

Una delle cose fondamentali da fare è pulirlo appena si sporca, altrimenti si rischia che anche dopo la pulizia rimangano degli aloni che non si riescono a togliere. È necessario rimuovere le griglie e pulirle accuratamente a parte, ed allo stesso tempo non trascurare le pareti interne. E poi, ovviamente, bisogna usare gli ingredienti giusti.

Per rimuovere le incrostazioni dal forno basta usare questo facile e velocissimo metodo

Noi consigliamo di utilizzare l’aceto bianco, ingrediente molto comune e che quasi tutti abbiamo in casa. L’aceto ci permette di rimuovere le incrostazioni e anche di far passare i cattivi odori che potrebbero emanare dagli scarti di cibo.

Prendiamo un recipiente, riempiamolo d’acqua e poi aggiungiamo un bicchiere o due di aceto, a seconda di quanto sono ostinate le incrostazioni. Possiamo poi intingere un panno nel recipiente e passarlo nel forno, strofinando bene. In alternativa, possiamo riempire uno spray con la soluzione di acqua ed aceto e poi spruzzare direttamente nelle aree interessate. Lasciamo agire per qualche minuto e poi rimuoviamo con un panno asciutto.

Possiamo anche usare altri ingredienti, se preferiamo, come ad esempio il bicarbonato di sodio, sempre mescolato con acqua. In questo caso dovremo applicare la soluzione sulle macchie e lasciare agire, per poi rimuovere con il panno. Si tratta di una soluzione simile a quella dell’aceto, ma che garantisce un minor potere disinfettante ed è meno efficace contro i cattivi odori. Consigliamo quindi, se possibile, di prediligere l’utilizzo dell’aceto bianco.

