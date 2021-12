La carne rappresenta sempre la portata principale, quella che fa capire concretamente che direzione abbia preso il menu. Proprio in virtù di questo, qualcuno definisce il secondo anche come “la portata principale” del percorso gustativo. Allora, cosa esiste di meglio di un polpettone carico di gusto e farcito con tanti ingredienti saporiti?

Questa pietanza a base di carne tritata e aromi e contornata da verdure e patate è una vera tradizione in moltissimi Paesi. Qualcuno cucina questo secondo in umido e qualcun altro al forno. Dunque, per rimpiazzare i soliti piatti delle feste ecco questo morbidissimo polpettone che conquisterà tutti. Scopriamo insieme come prepararlo.

Ingredienti per il polpettone di mortadella e scamorza affumicata (per 12 porzioni)

700 grammi di macinato misto;

250 grammi di formaggio grattugiato;

200 grammi di pangrattato;

2 uova medie;

100 grammi di mortadella;

100 grammi di scamorza affumicata;

150 grammi di funghi misti;

brodo vegetale q.b.;

prezzemolo q.b.;

olive q.b.;

vino bianco q.b.;

sale e pepe a piacere.

I primi fondamentali passaggi

Bisognerà iniziare versando macinato di carne, formaggio grattugiato e pangrattato in una boule da cucina. Poi, aggiungere anche il prezzemolo, le uova e salare e pepare a piacere.

Amalgamare tutti gli ingredienti e compattare il tutto, trasformando l’impasto in un cilindro e lasciandone un po’ per la chiusura. Farcire il polpettone con scamorza affumicata e mortadella e con una buona manciata di olive. È comunque possibile personalizzare l’interno nel modo desiderato.

A questo punto, usare la carne rimasta per coprire il ripieno e ricompattare il cilindro nella forma iniziale. Al taglio, il polpettone mostrerà scenograficamente il suo ripieno su ciascuna fetta.

In una pentola sufficientemente alta e capiente, versare l’olio e introdurre il polpettone. Occorrerà rosolarlo su tutti i lati e, poi, sfumare con del vino bianco.

Una volta evaporato tutto l’alcol, aggiungere del brodo vegetale e far cuocere per circa una ventina di minuti a fuoco medio. Quindi, aggiunge i funghi e cuocere per un’altra mezz’ora. Il polpettone è pronto per essere gustato in compagnia di famiglia, amici o parenti.

