Non tutti possiamo vantare un’abilità da pasticcieri stellati, ma ciò non vuol dire rinunciare a preparare qualche dessert. Infatti, quando la voglia di dolce ci chiama bisogna essere pronti a rispondere. Ugualmente bisognerà saper impugnare la frusta quando avremo qualche ospite a cena da deliziare.

Non necessitiamo per forza di grande maestria, perché fortunatamente vi sono tante ricette golose e facili. Ad esempio una torta di mele o un dolce con le banane davvero semplici. Ci capiterà sicuramente poi di cimentarci nella preparazione di una delle farciture per dolci più note: la crema pasticciera. Una ricetta diffusa e di bassa difficoltà, ma che potrebbe comunque crearci degli intoppi. Quindi, nel caso si verifichino, meglio scoprire cosa fare per rimediare a una crema pasticciera troppo liquida o compatta.

Regole di base

La crema pasticciera si prepara in pochi minuti e si presta per crostate, torte, bignè e tanti altri dolci. Inoltre, richiede una quantità minima di ingredienti. Serviranno solo uova, latte, zucchero, farina e l’aroma vanigliato. Proprio in virtù di ciò, per avere un risultato perfetto si richiede massima minuziosità nei passaggi. Perché qualunque mossa potrebbe compromettere la crema e il dolce finale.

Prima regola fondamentale è seguire precisamente la ricetta, non è una preparazione dove procedere a occhio o di testa nostra. Importantissimo sarà setacciare la farina per evitare la formazione di grumi, mai saltare quest’operazione. Ricordiamoci poi di girare la crema sul fornello sempre nello stesso verso per non farla impazzire. Talvolta, nonostante queste accortezze, però, qualcosa sembra andare storto e la crema non si presenta come dovrebbe.

Per rimediare a una crema pasticciera troppo liquida o densa bastano questi trucchetti per addensarla e per ammorbidirla anche da fredda

Mentre terminiamo la preparazione o già alla fine della stessa, potremmo notare che la crema non ha l’aspetto richiesto. Potrebbe presentarsi eccessivamente liquida o al contrario tanto densa da sembrare dura. Ebbene, in questi casi abbiamo sbagliato qualcosa.

Quando si presenta liquida potremmo non aver messo la giusta dose di farina o, ancora, averla fatta cuocere poco. Nel caso sia invece estremamente compatta potremmo averla invece cotta fin troppo. In ambedue i casi fortunatamente esistono dei modi per salvare la crema pasticciera.

Per risolvere la liquidità in cottura basterà aggiungere della farina. Qualora dovessimo aver già messo la crema in frigorifero a raffreddare dovremo orientarci su un altro metodo. Ci servirà un foglio di gelatina o colla di pesce. Lo scioglieremo in un pentolino d’acqua posto sul fornello. Dopo di che lo aggiungeremo alla crema avendo cura di amalgamarla per bene. In questo modo dovrebbe acquisire maggiore corpo.

Per la crema invece troppo corposa, varrà lo stesso ingrediente sia quando è sul fornello che quando è fredda. Infatti, basterà aggiungervi del latte e mescolare. Naturalmente non eccediamo e versiamone poco alla volta per regolarci pian piano. Grazie a questi segreti non avremo più nulla da temere quando vorremo preparare la crema pasticciera perché, se anche dovessimo sbagliare, sapremo come risolvere.

Lettura consigliata

Per utilizzare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua, fondente, al latte o bianco, ecco una torta morbida, golosissima e veloce