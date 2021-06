D’estate la cosa più odiosa da fare è cucinare davanti i fornelli, per non parlare delle cotture al forno, la cucina praticamente diventa una sauna. A questo particolare si aggiunge anche la componente tempo, se si riesce ad averlo, si preferisce passarlo fuori al mare o in montagna. Pranzi e cene veloci ma ugualmente buone, sarebbero l’ideale. Poi bisogna pensare a cosa preparare da portare in piscina o al mare, un piatto unico che non appesantisca e che contenga il giusto apporto di calorie e nutrimento. Non è facile riuscire a conciliare tutte queste necessità in una sola pietanza.

Ma il rimedio esiste, per rimanere freschi e leggeri d’estate bisogna preparare i finti spaghetti senza accendere fornelli

Proprietà del cetriolo

La verdura estiva depurativa più fresca e leggera è il cetriolo. Originaria dell’India, è utilizzata cruda, soprattutto nelle diete ipocaloriche, perché poco calorica ma ricca di vitamine. Contiene svariati sali minerali, come il fosforo, e molta acqua, tiene bassa la glicemia ed è un potente antiossidante. Tutte queste qualità lo rendono anche grande amico della bellezza e utile per depurare l’organismo.

La ricetta

Siamo, molto spesso, abituati a mangiare il cetriolo a fette, al massimo insieme all’insalata. Nelle ricette crudiste sono invece utilizzati come fossero spaghetti. Per realizzare un piatto completo ma semplice, senza accendere fuochi, per 4 porzioni, serviranno:

4 cetrioli,

150 gr di tonno (fresco o in scatola),

100 gr di pomodorini,

un cucchiaio di olive verdi,

un cucchiaino di capperi,

15 nocciole o mandorle,

menta e basilico,

olio extravergine, sale e pepe.

Per realizzare gli spaghetti finti, dopo aver lavato i cetrioli, si dovrà usare uno spiralizzatore, si trova in commercio anche manuale, a pochi euro. Lavare bene anche i pomodori e tagliarli a spicchi, denocciolare le olive, tritare grossolanamente la frutta secca. In una ciotola mettere tutti i componenti e mescolare con olio e spezie a piacere. Se si vuole arricchire il piatto, si può aggiungere riso integrale o patate bollite. Sarà un piatto da preparare in abbondanza, così da poterlo gustare più giorni, anche quando siamo fuori.

Ecco perché per rimanere freschi e leggeri d’estate bisogna preparare i finti spaghetti senza accendere fornelli.