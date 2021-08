Ogni estate, una delle cose che più di tutte si aspetta è il classico tormentone estivo. Cantanti e musicisti si sfidano per regalare agli ascoltatori il brano più orecchiabile che ci possa accompagnare per tutta la stagione.

In macchina, in spiaggia e in ogni altro luogo che visiteremo, quella musica sarà la nostra compagna di viaggi. Ciò che però ci si può chiedere è questo: tra le tante canzoni che si sentono in radio, quale potrebbero essere quelle da sentire a mare per rilassarci e goderci il sole?

Nelle prossime righe noi della Redazione di ProiezionidiBorsa daremo qualche suggerimento. Vedremo come per rilassarsi sotto l’ombrellone o abbronzarsi sono queste le 5 canzoni perfette. Per un’estate 2021 all’insegna della musica, i primi brani che citeremo sono stati già presentati e circolano nelle radio da diverse settimane.

Sanremo e non solo

Tra i 5 brani da portare a mare non può mancare il nuovo pezzo di Rocco Hunt e Ana Mena intitolato “Un bacio all’improvviso”. Parliamo del nuovo reggaeton, la cui sonorità è sullo stesso livello del successo della scorsa estate.

Non può mancare “Marea” di Madame, la cantante diventata famosa dopo il Festival di Sanremo 2021. Oggi è considerata tra le voci emergenti più belle del panorama italiano. Il brano in questione ha un ritmo tropicale ed è ipnotico e orecchiabile, perfetto da ballare anche in spiaggia.

Sempre sull’onda di Sanremo 2021, non possiamo dimenticarci della famosa canzone dei due siciliani Colapesce e Dimartino “Musica Leggerissima”. È uno dei brani di maggior successo del momento che entra di diritto tra i 5 da ascoltare quest’estate.

Per rilassarsi sotto l’ombrellone o abbronzarsi sono queste le 5 canzoni perfette

A chiudere ci sono due pezzi già protagonisti delle nostre radio. La prima canzone è “In un’ora”, di Shade, nata durante il primo lockdown. Prima di conquistare le radio ha spopolato su TikTok ed è un brano che racconta il tentativo di conquistare una ragazza da un balcone ad un altro.

La seconda che merita di essere citata è il nuovo brano composto dalla triade Oretta Berti, Fedez e Achille Lauro intitolato “Mille”. Un trio inedito il cui brano sta conquistando tutti, con la sua leggerezza, ironia e un richiamo agli anni 60. Questo mix lo rende un pezzo di successo, da ascoltare serenamente mentre si è in spiaggia.

Quindi, invece di usare il cellulare solo per messaggiare, si possono prendere le cuffiette e ascoltare un po’ di musica, il relax sarà assicurato.