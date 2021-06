Per rigenerare la pelle secca e disidratata basta questa maschera naturale con 3 ingredienti

Ogni giorno la nostra pelle è messa a dura prova da fattori esterni e agenti atmosferici. Il freddo invernale non è l’unica causa della secchezza della cute. Infatti, anche in estate questo problema può diventare molto comune.

Una delle cause principali è senza dubbio l’esposizione prolungata al sole senza le giuste protezioni. Ma anche cattive abitudini come sigarette o alcol possono provocare danni e deterioramento.

Tra le parti del corpo più esposte alle intemperie quotidiane e colpite da secchezza cutanea c’è il viso. Per prendersene cura la nostra Redazione offre qui una soluzione alternativa alle classiche creme commerciali. Per rigenerare la pelle secca e disidratata e donarle nuova lucentezza basta questa maschera naturale con 3 ingredienti. Vediamo come realizzarla.

Ecco il necessario per fare la nostra maschera nutriente:

½ pera; ½ mela; un cucchiaio di panna da cucina.

Il trattamento si prepara e si effettua in un batter d’occhio. Tutto quello che bisogna fare è sbucciare la mela e la pera e metterle in un mixer. Dopo aver ottenuto una crema densa e omogenea la aggiungiamo alla panna da cucina e amalgamiamo bene il tutto.

Ora ci basta stendere sul viso la maschera appena preparata, con movimenti delicati. Potremmo farci aiutare da un pennello. Si lascia agire per circa un quarto d’ora, poi si risciacqua tutto con una manciata di acqua tiepida. Ripetiamo il procedimento ogni due giorni per vedere dei risultati.

Le vitamine e i minerali della frutta rigenerano la pelle secca e le ridonano vigore. Allo stesso modo, i grassi e le proteine nella panna la nutrono in profondità, facendola apparire più sana e luminosa.

Ecco dunque il trattamento sano e sicuro proposto dal nostro team di Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa. Oltre che per la pelle del viso è indicato anche per quella di altre parti del corpo, come mani e piedi.

