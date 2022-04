I gerani sono tra i fiori più belli durante il periodo primaverile ed estivo. Si tratta di piante resistenti che, alcune volte, potrebbero soffrire di alcuni disturbi molto insidiosi. In alcune zone di montagna si possono ammirare balconi meravigliosi abbelliti da moltissimi vasi di geranio. Oltre a comprarli di anno in anno, si potrà anche procedere alla riproduzione delle piante che già abbiamo in casa. Il geranio si riproduce per talea e questo rende il procedimento davvero semplice e intuitivo. Infatti, riproducendo i pelargoni con la talea, si otterranno molte piante uguali a quella madre. In questo modo si potrà riempire il balcone di gerani senza spendere neanche un centesimo. Il periodo più adatto per procedere è all’inizio della primavera o dell’autunno. In alternativa si potranno acquistare i semi, ma il procedimento sarà molto più lungo e macchinoso.

Per riempire il balcone di gerani al profumo di menta a costo zero oltre ai semi ecco come riprodurli in acqua in primavera

Per riprodurre i gerani tramite talea sarà sufficiente tagliare un rametto a una decina di centimetri dalla base. Il rametto andrà scelto tra quelli più belli del geranio. In seguito rimuovere tutte le foglie lasciando solamente quelle superiori. A questo punto il rametto potrà essere inserito in una bottiglia di acqua tagliata a metà oppure in un bicchiere. In ogni caso il geranio tenderà a radicare velocemente e senza particolari problemi. Attenzione, però, alle radici: se nate e cresciute in acqua, queste tenderanno a essere molto deboli.

Per fare radicare le talee si potranno anche infilare all’interno di un contenitore con della terra formata da torba e sabbia. Il terriccio, poi, dovrà essere sempre mantenuto umido, ma non fradicio. I due estremi, infatti, porteranno la pianta a un rapido declino. Le talee dovranno essere tenute a una temperatura di almeno 16 gradi e in un paio di mesi cominceranno a vedersi i risultati.

Varietà profumate

Quando si tratta di gerani non si può scrivere di una sola varietà. Ne esistono, infatti, di tipologie diverse per colori e dimensioni, alcune sono anche profumate. Tra queste troviamo il Tomentosum, una varietà dalle grandi foglie morbide che profumano di menta. Molto facile da coltivare, si adatterà sia in casa che fuori casa; meglio, però, tenerla lontana dalla luce del sole diretto. Le annaffiature dovranno essere regolari, il terreno dovrà rimanere umido, ma non fradicio. Per riempire il balcone di gerani al profumo di menta a costo zero si potrà seguire la tecnica del seme o della talea. Un altro geranio diverso dal solito e che ci ammalierà con il suo profumo di pepe è l’Hashby. I suoi fiori color malva, molto grandi e belli, sbocceranno per tutto il periodo estivo. Si potranno acquistare sia su internet che in vivai specializzati.

