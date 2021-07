L’industria alimentare si caratterizza per la produzione su larga scala di alimenti trasformati e industriali. A questo uniamo i cambiamenti di stili di vita e di conseguenza la necessità di dedicare ai pasti poco tempo in condizioni spesso molto fugaci. Questa combinazione di circostanze spesso determina il tipo di alimentazione che scegliamo. Il risultato è che negli ultimi anni si è avvertita l’esigenza di introdurre un cambiamento di rotta e bilanciare l’alimentazione secondo criteri differenti. Certamente senza disdegnare l’industria alimentare della trasformazione, ma l’intenzione delle istituzioni è quella di orientare la popolazione ad acquisti alimentari e utilizzi consapevoli. Questo perché è evidente e scientificamente dimostrato il nesso tra sana alimentazione e prevenzione di molte patologie croniche.

Per ridurre la mortalità per malattie croniche dobbiamo consumare 5 porzioni di questi alimenti

La nostra fonte poggia sul Ministero della Salute e in particolare su “Salute a portata di mano: decalogo per il consumo di frutta e verdura”, ripreso dall’Istituto Superiore di Sanità. Il documento in stretta sintonia con i dettami dell’OMS e della FAO (Food and Agricolture Organization) raccomanda l’assunzione di 400 gr al giorno di frutta e verdura. In sostanza si tratta di 5 porzioni utilissime per diminuire il rischio di contrarre malattie cardiovascolari, diabete e malattie dell’apparato digerente.

Non solo contorno

Il Ministero raccomanda anche di non utilizzare frutta e verdura necessariamente e solo a fine pasto o come contorno. Possiamo provare a cambiare abitudine e inserire questi cibi nella nostra dieta quotidiana durante le pause di lavoro. Indicatissimi anche piatti abbondanti di verdure come secondi. Attenzione però a non eccedere nella cottura che riduce di molto le proprietà nutritive e rischia di compromettere la capacità di tali alimenti di conferire senso di sazietà.

Si ai legumi

Ovviamente la raccomandazione non può prescindere dall’invito a consumare legumi e cereali integrali. Almeno due, tre volte a settimana e ne viene consigliato l’uso mediante la preparazione di vere e proprie zuppe che fungono da piatto unico. In merito suggeriamo uno dei tanti modi utili per cucinare le lenticchie d’estate che possiamo leggere qui. Quindi per ridurre la mortalità per malattie croniche dobbiamo consumare 5 porzioni di questi alimenti a base di frutta e verdura preferibilmente di stagione. A ciò va unito uno stile di vita sano e dobbiamo fare attenzione alle quantità di sale e zuccheri aggiunti alle nostre pietanze.