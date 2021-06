In alcuni momenti della vita può accadere che i livelli di stress siano particolarmente elevati. In simili circostanze corpo e mente subiscono delle vere e proprie trasformazioni per rispondere agli stimoli esterni. Tuttavia, tali risposte innescano dei meccanismi che, a lungo termine, possono rivelarsi deleteri per l’organismo. Immaginiamo, ad esempio, quei casi in cui il forte stress conduce diritti verso il frigo per addentare un dolce consolatorio o uno snack gustoso. Questo comportamento non è ascrivibile alla casualità, ma ha un senso ed è legato alla produzione del cosiddetto “ormone dello stress”, il cortisolo. Per ridurre il consumo di zuccheri è importante tenere sotto controllo questo ormone e vediamo in che maniera.

Che cos’è e quali funzioni svolge i cortisolo nell’organismo

Il cortisolo è un ormone che producono le cellule del surrene in risposta ad un segnale che invia l’ormone ipofisiario ACTH. L’organismo, se sottoposto ad una situazione di forte stress psico-fisico, tende a produrre quantità elevate di cortisolo. Questo ormone mira ad inibire alcune funzioni corporee che non sono indispensabili per consentire la reazione di attacco-fuga tipica delle situazioni di pericolo. Sebbene ad oggi la causa dello stress non risieda nel reale pericolo per la vita, come accadeva ai nostri antenati, questo meccanismo è frutto dell’evoluzione. Numerosi studi scientifici evidenziano come attualmente gli elevati livelli di stress influiscano sulle abitudini alimentari causando dei danni nella dieta e nella scelta dei cibi.

Livelli elevati di cortisolo spingono ad assumere sostanze zuccherine affinché l’organismo abbia immediatamente a disposizione le energie per una risposta fulminea. Se questo aveva senso in situazioni tipiche degli uomini primitivi, oggi non è così. Livelli alti di cortisolo inducono un aumento degli zuccheri nel sangue che promuovo insulino-resistenza, prodromo del diabete, oltre a infiammazione dei tessuti e disturbi dell’umore.

Un eccesso di cortisolo potrebbe portare dunque ad un aumento del grasso viscerale e difficoltà a perdere peso e ritenzione idrica. Per questo motivo, è importante tenere sotto controllo l’ormone dello stress. Come? Adottare uno stile di vita e alimentare equilibrato, assicurarsi un sonno ristoratore e fare un po’ di attività motoria potrebbero essere buoni punti di partenza. Anche una semplice camminata può servire a distendere i nervi e a stimolare il rilascio di endorfine.

