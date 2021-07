Tanti sono gli studi che confermano che fare attività fisica faccia bene alla salute e al nostro benessere psicofisico. Così come mangiare bene è fondamentale per il nostro organismo.

Quindi una dieta bilanciata e la corretta attività fisica è di grande importanza per mantenerci in forma. Tra questi studi ce n’è uno che ha messo in evidenza una cosa davvero sorprendente. Infatti per ridurre i rischi di problemi al cuore questa rigenerante attività è la soluzione.

Parliamo dello studio britannico fatto dai ricercatori dell’Università di Coventry. Secondo questa ricerca, infatti fare attività fisica in un ambiente naturale, anche virtuale, può portare un grande beneficio cardiovascolare.

Nello specifico è stato chiesto ad alcuni bambini di circa 9-10 anni, di pedalare a ritmo moderato per circa 15 minuti. Alcuni avevano davanti un video che mostrava un bosco, altri invece avevano stimoli visivi diversi.

Il risultato è stato che i bambini che pedalavano all’interno del mondo virtuale naturale avevano una pressione arteriosa più bassa del 5% rispetto ai secondi.

Questo risultato dimostrava un indizio importante sulla risposta positiva del sistema cardiocircolatorio allo sforzo fisico. Quindi si è dedotto che l’attività fisica all’aperto potesse avere dei grandi benefici in tal senso.

I risultati dello studio

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista open access International Journal of Eviromental Reserch and Publich Health. Inoltre i ricercatori hanno dichiarato una cosa molto interessante.

Ovvero che, se veramente esiste una relazione fra vedere scene di natura e una bassa pressione arteriosa dopo l’esercizio allora, è bene che i medici comincino a prescrivere esercizi all’aperto.

Il motivo è che si potrebbero ridurre i rischi cardiovascolari. A confermare tutto ciò sembra che ci siano anche altri studi come quello dell’Università di Edimburgo.

Secondo questa ricerca, esporsi a spazi verdi ridurrebbe la secrezione del cortisolo ovvero l’ormone dello stress. Questo sembrerebbe valere in particolare per le donne.

