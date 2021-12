Gli italiani non risparmiano quando si tratta di cucinare i pasti durante le occasioni importanti, figuriamoci per Natale. Presi dall’entusiasmo e dall’euforia, molti hanno preparato quantità di cibo spropositate.

Le pietanze che sicuramente avanzeranno in abbondanza saranno quelle a base di pesce e di carne. Tra orate al forno, frutti di mare, polpo, spezzatino, bollito, roast beef, cappone, grigliate miste, sarà impossibile mangiare tutto nei giorni successivi.

Sarebbe un vero speco, però, soprattutto in termini di denaro speso, gettare via tutto questo ben di Dio. Allora non dovremo fare altro che inventarci qualche ricetta dell’ultimo minuto, per non buttare via nulla e contemporaneamente mangiare qualcosa di sfizioso.

Per riciclare gli avanzi di Natale ed evitare sprechi di carne e pesce ecco 3 ricette buonissime

Sia che abbiamo cucinato il pesce o la carne, esistono diverse possibilità per comporre piatti originali ma buonissimi. Se non abbiamo la più pallida idea di cosa sia possibile creare, in realtà c’è una vasta scelta per preparare secondi o antipasti semplici, veloci e stuzzicanti.

Se i piatti di Natale che abbiamo cucinato sono a stati a base di carne, potremo fare un patè, per arricchire bruschette e tartine. Ancora meglio se si tratta di lesso avanzato, che si presta perfettamente a questo utilizzo.

Eliminiamo le nervature e, se vogliamo, anche il grasso, tagliamo a pezzettini la carne e mettiamola nel mixer. Aggiungiamo una noce di burro, 2 cucchiai di mascarpone (o maionese o formaggio spalmabile) e frulliamo tutto. Assaggiamo e correggiamo eventualmente con sale e pepe, poi mettiamo il paté in una vaschetta e facciamolo riposare un paio d’ore in frigo prima di mangiarlo.

La stessa ricetta la potremo utilizzare anche con filetti di pesce avanzato.

Insalate e polpette

Oltre la classica sfoglia ripiena, che rappresenta un vero jolly in cucina, esistono altre carte da giocare ai fornelli. Che si tratti di polpo, sgombro, fettine di vitello o cappone, il vero asso nella manica è preparare una ricca insalata. In questo modo eviteremo anche di appesantire troppo lo stomaco, preparando qualcosa di più leggero, rispetto agli altri giorni.

Per quanto riguarda la carne, dopo averla tagliata a tocchetti o sfilacciata, aggiungiamo olive nere o verdi, pomodorini, sedano, cipollotto e condiamo con sale olio e pepe. Se invece l’insalata è a base di pesce, aggiungiamo semplicemente pomodorini, lattuga e carote, conditi con oli e limone.

Infine, un’altra possibile ricetta, sia a base di carne che di pesce, è la polpetta. Utilizziamo gli avanzi e mescoliamoli in un contenitore con latte, un uovo spezie e mescoliamo bene. Creiamo le classiche palline, paniamole nel pangrattato e mettiamole in forno con un filo d’olio a 180 gradi per 15 minuti.

Dunque, per riciclare gli avanzi di Natale ed evitare sprechi di carne e pesce ecco 3 ricette buonissime e facili da realizzare.