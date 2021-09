Ognuno di noi compra alcuni prodotti con una certa frequenza e costanza. Che siano articoli per la cura della casa o della persona, sono prodotti che nelle nostre scorte casalinghe non possono mai mancare. Solitamente poi tendiamo a prendere sempre lo stesso tipo o marchio con cui ci siamo trovati bene. Non siamo disposti a ripiegare su altro, ma se possiamo aggiudicarceli a prezzi più convenienti è tanto di guadagnato.

Controlliamo infatti le offerte, ma non è sempre sicuro trovarle sugli articoli di nostro interesse, sarebbe bello se invece lo fosse. In realtà esiste un modo per essere sempre certi di ottenerle e risparmiare sulla nostra spesa.

Per ricevere sempre sconti sugli acquisti fissi ecco un modo conveniente ma anche comodo

I siti di commercio elettronico hanno cambiato per sempre lo scenario delle compere, portando anche indiscutibili vantaggi. Grande colosso del settore è Amazon e che offre una funzionalità utile seppure poco conosciuta.

Si tratta del programma “Iscriviti e risparmia”, nel quale si trovano tanti prodotti di uso quotidiano scontati. In questa sezione si trovano caffè e bevande, ma anche prodotti per bambini piccoli, per la casa e per la persona. Insomma una vasta offerta di marchi di tutti quegli articoli di cui puntualmente tutti facciamo uso.

Tutti questi articoli che rientrano nel programma “Iscriviti e risparmia” sono acquistabili a prezzi ribassati, con uno scontro tra il 5 e il 15%. Più si ordina e più si risparmia.

Le spedizioni sono gratuite, ad eccezione della prima che potrebbe essere a pagamento per i clienti non Prime. Si tratta di un vero e proprio abbonamento che consente di ricevere automaticamente a casa i prodotti selezionati con una certa cadenza, che può essere di due settimane o fino a 6 mesi.

Come funziona

Per usufruire di “Iscriviti e risparmia” su Amazon è sufficiente aderirvi gratuitamente tramite il proprio profilo personale sul sito. Una volta iscritti si può procedere in due modi per trovare i prodotti. O ricercarli attraverso l’apposita sezione o inserirne il nome nella barra di ricerca facendolo seguire dalla dicitura “Iscriviti e risparmia”.

Sarà poi possibile inserire gli articoli nel carrello scegliendone le quantità e i tempi di consegna. Durante questa procedura si potrà constatare lo sconto. Prima di ogni consegna fissata Amazon avviserà, vi è massima flessibilità nella gestione della spesa.

La sezione personale ci permette inoltre di saltare la consegna se abbiamo ancora sufficienti scorte di quel prodotto o più semplicemente nel caso di nostro ripensamento. Ancora, ci permette di modificare anche la data di consegna.

Allo stesso tempo anche l’iscrizione può essere annullata.

Per ricevere sempre sconti sugli acquisti fissi ecco quindi un modo conveniente ma anche comodo. Non solo risparmieremo, ma non dovremo neanche avere il pensiero di rifornirci di scorte poiché saranno le scorte stesse ad arrivare puntualmente da noi.