Tra il caldo di questi giorni e la voglia di rimetterci in forma, sono le ricette fredde e veloci quelle che più amiamo.

Stiamo attraversando il periodo più bello dell’anno, quello in cui possiamo finalmente raccogliere i frutti del nostro orto. Frutta e verdura fresca e colorata ci permettono di preparare ricette veloci e gustose, oltre che davvero piene di vitamine e sali minerali. È il caso anche del piatto che prepareremo oggi. In particolare, questa ricetta è una delle più buone in assoluto ed è perfetta soprattutto durante l’estate.

È un piatto ottimo per uscire a fare un picnic, ma anche come pranzo a sacco da gustare nella pausa di lavoro. L’ingrediente principale è il cous cous, alimento che sta spopolando perché praticamente privo di colesterolo e altamente digeribile.

Lo arricchiremo con la morbidezza del pesce fresco e la freschezza delle verdure di stagione. Vediamo come preparare questa splendida (e velocissima) ricetta.

Per restare in forma ecco il primo piatto più fresco, buono e salutare dell’estate, facilissimo e preparato in 10 minuti

Cucinare il cous cous è, forse, una delle cose più facili e veloci da fare in cucina. Non serve né troppo tempo né impegno per prepararlo, perché si cuocerà praticamente da solo. L’unica cosa che dovremo fare noi sarà riempire una pentola con dell’acqua, salarla e aspettare che arrivi a bollore.

A questo punto dovremo spegnere la fiamma e versare il nostro cous cous, quindi coprirlo con un coperchio e aspettare che assorba tutta l’acqua. Potremo utilizzare il cous cous tradizionale o quello integrale.

Ora dovremo preparare il condimento. Per questa ricetta, abbiamo deciso di usare come condimento un pesto fresco di zucchine, pomodorini, olive taggiasche e salmone affumicato.

Ecco come preparare il pesto di zucchine

Dopo aver cotto in padella le zucchine, precedentemente tagliare a cubetti, con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, dovremo versarle nel frullatore.

Qui, per 150 grammi di zucchine, dovremo aggiungere 40 grammi di formaggio grattugiato, un pizzico di sale, 30 grammi di mandorle e 80 ml di olio EVO.

Frulliamo il tutto e otterremo un pesto morbido, cremoso e molto appetitoso. Lo useremo per condire il nostro cous cous, mescoleremo bene il tutto, e, infine, uniremo le olive e i pomodorini tagliati a pezzetti.

Aggiungeremo anche degli straccetti di salmone affumicato, che renderanno il tutto ancora più saporito e fresco. Infine, decoreremo il tutto con una spruzzata di lime fresco e profumato. Per restare in forma ecco il primo piatto dell’estate, una ricetta sana e buona che ci piacerà tantissimo.

