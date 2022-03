L’arrivo della primavera porta con sé non solo la gioia di suggestive fioriture e clima mite, ma anche la fatidica incombenza delle grandi pulizie.

Oltre a spazzare i pavimenti e pulire i vari ambienti di casa, si rende necessario anche riorganizzare l’armadio per il cambio stagione.

Se organizzare ante e cassetti è già una gran fatica, anche mantenerlo profumato è un’impresa e per questo abbiamo suggerito alcuni stratagemmi.

Capita, poi, mentre siamo impegnati in queste grandi manovre, di accorgerci che non ci piace più la disposizione dei mobili in questa o quella stanza.

A volte, peraltro, non è una semplice questione di estetica, bensì urge un cambiamento per ottimizzare gli spazi a dovere.

Di seguito, ci proponiamo quindi di suggerire alcuni semplicissimi trucchi per rendere un soggiorno lungo e stretto più spazioso e luminoso.

Innanzitutto, attenzione al falso mito dei mobili attaccati alla parete: addossarli al muro non fa guadagnare in larghezza, ma anzi accentua l’effetto allungato.

Scostandoli dalla parete solo di mezzo centimetro, dovrebbe già notarsi una maggiore armonia dell’ambiente.

Inoltre, meglio evitare di esagerare con mobilio e oggetti di design: occupare l’intero spazio a disposizione renderebbe la stanza piccola e soffocante.

Puntiamo poi sulla scelta di arredi e soprammobili dalle linee curve, come specchi, pouf o lampade dalle linee fluide e sinuose.

Per rendere un soggiorno lungo e stretto più spazioso e luminoso basterebbe evitare questi comunissimi errori

Per quanto riguarda i colori, invece, abbiamo già parlato delle tonalità migliori da sfruttare in cucina, sala o bagno.

Concentriamoci, però, appunto sul nostro salotto lungo e stretto: per rimediare a questa forma, basterà puntare su colori chiari, che lo renderanno anche più luminoso.

Questo vale tanto per le pareti, che possono colorarsi di crema, tortora, ma anche di un colore pastello come il verde salvia, quanto per l’arredamento.

Preferiamo in questo secondo caso il bianco o l’effetto legno giocato su sfumature rigorosamente chiare.

Lo spazio verticale

Ultimo, ma non per importanza, un suggerimento che punta sempre ad attenuare l’effetto lungo e stretto, giocando sugli spazi verticali.

Se ben posizionati, quadri, specchi o mensole contribuirebbero a slanciare lo spazio, in quanto ci indurrebbero a guardare verso l’alto e non in orizzontale.

In aggiunta o in alternativa ai quadri potremmo anche appendere fotografie di famiglia o con amici per rendere l’ambiente più personale.

Se scegliamo le mensole, invece, ricordiamoci di fissarle ad altezze sfasate, per spezzare la monotonia della parete.

Naturalmente, a prescindere da quello che sceglieremo per impreziosire e movimentare le pareti, evitiamo come sempre di esagerare, accumulando troppi materiali.