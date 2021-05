Finalmente, trasformare un comunissimo balconcino in un’oasi davvero elegante e molto suggestiva basta davvero poco.

Chi apprezza le piante ed in particolare le rose non può non amare questa varietà. Quest’ultima, si presenta della colorazione calda e intensa che solo l’arancione può regalare. Simbolo di positività, calore ed entusiasmo, le rose dal colore arancio affascinano tutti dal primo sguardo. In commercio esistono diverse categorie e specie di rose dal colore giallo-arancio.

La pianta che presentiamo questa sera si chiama Rosa Monica ed ha un gambo lungo e dritto. Un vegetale eccezionale sia da utilizzare come fiore reciso sia da coltivare in vaso.

L’arbusto può raggiungere un ‘altezza di circa un 1,20 m. La sua profumazione, invece, è leggera e delicata. Tutte caratteristiche adatte per rendere spettacolare anche un semplicissimo balconcino basta questa rosa profumatissima e facile da coltivare ma talmente allegra da far impazzire tutti.

Coltivazione

Decidere di acquistare e prendersi cura di questa particolare specialità di rosa è davvero un’idea furba. Innanzitutto, perché ha un costo accessibile a tutti. Poi, perché si può trovare nei negozi specializzati ma anche su internet. Bisogna sottolineare anche “l’effetto wow” che suscita a chi la guarda. Di sicuro, in pochi si aspettano una distesa di rosa dalle sfumature arancio.

Per una fioritura più vigorosa basta sistemare la pianta in un luogo molto luminoso e possibilmente soleggiato. Inoltre, si consiglia di scegliere un terreno leggero e ben drenato con l’aggiunta di sostanze nutrienti. Dunque, per rendere spettacolare anche un semplicissimo balconcino basta questa rosa profumatissima e facile da coltivare ma talmente allegra da far impazzire tutti.

