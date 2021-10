Per realizzare dei piatti straordinari è necessario conoscere i trucchetti di cucina. Anche le pietanze più semplici da preparare si possono migliorare per ottenere un risultato perfetto.

Per esempio, se vogliamo patate al forno croccanti e perfettamente cotte basta seguire questi 3 semplici consigli. Oggi, invece, vedremo come preparare delle deliziose zucchine in padella in poco tempo. Il procedimento che adotteremo non solo le renderà saporite, ma anche più facilmente digeribili.

Vediamo subito di cosa stiamo parlando e come metterlo in pratica.

Per rendere le zucchine croccanti e leggere basta 1 semplicissimo trucchetto della nonna

Quando si tratta di dare consigli le nonne non sbagliano mai. Anche in cucina si rivelano delle ottime cuoche e sanno sempre come ottenere il meglio dai piatti che preparano.

Il trucchetto di oggi per cucinare le zucchine è proprio un metodo utilizzato dalle nostre nonne, facile ed efficace. Il risultato sarà uno snack delizioso e irresistibile che arricchirà di gusto la nostra tavola.

Il procedimento passo per passo

Se abbiamo poche idee su cosa preparare o non abbiamo abbastanza tempo a disposizione per ricette più complesse, questo piatto fa per noi.

Ecco tutto quello di cui avremo bisogno:

1 zucchina;

1 ciotola con acqua frizzante;

50 gr di farina 00;

sale q.b.

Per cominciare, dovremo occuparci delle zucchine. Laviamole bene, quindi togliamo le estremità e asciughiamole.

Ora prepariamo un contenitore in cui versare e mescolare la farina con un po’ di sale. Prepariamo anche la ciotola con l’acqua frizzante.

Fatto questo, scaldiamo un goccio d’olio in una padella, nel frattempo affettiamo la zucchina. Ora viene il bello.

Prendiamo una fetta, la passiamo nella farina, la immergiamo rapidamente nell’acqua frizzante e la friggiamo. Ripetiamo la stessa operazione con tutte le altre fette.

In pochi minuti avremo ottenuto un piatto gustosissimo e veloce e non ci resterà che divorarlo in un boccone. L’assenza voluta delle uova renderà le nostre zucchine meno pesanti e più digeribili.

Per rendere le zucchine croccanti e leggere basta 1 semplicissimo trucchetto della nonna, come appena mostrato.

Due consigli per un’ottima resa del piatto

Anche se questo piatto è estremamente facile da realizzare, prevede qualche accortezza che va messa in pratica.

La prima regola è forse la più importante e quella che non dovremmo tralasciare. L’acqua frizzante che utilizziamo dovrebbe essere molto fredda, almeno del frigo. Ci garantirà un fritto perfetto e senza intoppi.

Il secondo consiglio riguarda l’olio che facciamo scaldare in padella. Se possibile, accertiamoci che la temperatura raggiunta vari tra i 160 e i 180 gradi. Ci risparmieremo delle zucchine troppo unte o, al contrario, eccessivamente cotte.