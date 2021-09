Sembrerà strano, eppure la cura del nostro capello passa anche dalle nostre scelte alimentari. Capelli forti e lucenti come gli Indiani d’America con queste due piante benefiche ma anche con altri alimenti. Per rendere i nostri capelli più belli e resistenti ecco un pesce benefico e 2 alimenti vitaminici. Ancora una volta è l’acido grasso benefico omega 3 uno dei jolly da giocare sulla tavola della nostra salute. Vedremo come e perché in questo articolo dei nostri Esperti di salute e benessere.

Perché l’omega 3 influisce positivamente sui nostri capelli

Quando parliamo di un pesce particolarmente ricco di omega 3, il pensiero va immediatamente al salmone. Secondo la tradizione popolare, aiutata comunque anche dagli studi medici, uno dei segreti delle lunghe chiome dei popoli scandinavi sta proprio in questo alimento comune sulle loro tavole. Il salmone grazie ai suoi nutrienti permetterebbe infatti una migliore idratazione del capello e dell’intero cuoio capelluto. Non solo perché i suoi acidi grassi sarebbero protagonisti della riduzione della secchezza del capello e della pelle. Il tutto grazie al miglioramento riconosciuto della circolazione sanguigna.

Per rendere i nostri capelli più belli e resistenti ecco un pesce benefico e 2 alimenti vitaminici

Molto spesso tra le cause principali della caduta e dell’indebolimento dei nostri capelli c’è la carenza di vitamine. Soprattutto in questo caso della B e della D. Ecco allora che la prevenzione passa ancora una volta da un’alimentazione sana ed equilibrata. Conoscono tutti molto bene il beneficio delle uova e delle loro proteine sulla produzione della cheratina. Ma non tutti sanno che un classico e gustoso piatto di fagioli è un preziosissimo jolly da giocare per i nostri capelli. D’altronde, tutti i legumi, ma i fagioli in particolare, con la loro ricchezza di ferro e proteine favoriscono l’ossigenazione e la circolazione sanguigna. Nulla di meglio quindi di un saporito piatto di fagioli per vedere rinforzata la nostra chioma. E a proposito non dimentichiamo che i legumi e queste vitamine sono fondamentali sulla tavola di tutti giorni dopo i 50 anni.

Largo alle arance e alle loro vitamine

Se finora abbiamo visto degli alimenti che favoriscono il rinforzo del capello, le arance invece contrastano efficacemente i radicali liberi. Adesso che andiamo incontro alla loro stagione, prepariamoci delle meravigliose spremute di arance, ricchissime di vitamina C. Non facciamo l’errore di pensare che prevengano solo le influenze, perché i frutti arancioni sono eccezionali anche per sconfiggere lo stress ossidativo dei capelli. Provocato proprio dall’avanzare dei radicali liberi, ma stoppato efficacemente anche dal beta carotene.

