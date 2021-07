Il nostro gatto è un fedele compagno di vita. Ci piace vederlo gironzolare per la casa e adoriamo coccolarlo tutto il giorno.

Abbiamo da poco scoperto le “5 curiosità che dobbiamo assolutamente sapere sui nostri gatti”.

E grazie ad un precedente articolo sappiamo che “questo piatto fresco è perfetto per il nostro gatto nelle calde giornate d’estate”.

Ma come possiamo viziarlo al meglio? Magari regalandogli uno spazio tutto per sé?

Con una bellissima idea di riciclo scopriremo come donare al nostro gatto tanto amore e tranquillità.

Per regalare al nostro gatto gioia e serenità basta 1 incredibile unico oggetto

Il nostro amico a quattro zampe fa parte della nostra vita e della famiglia. Con lui condividiamo molti momenti della nostra giornata.

E non gli facciamo mancare tutte le coccole del caso.

Sappiamo che “per dire addio alla fastidiosa sabbietta del gatto per tutta casa basterà questo economico oggetto efficace”.

Ma come fare per dare uno spazio che possa considerare come il suo rifugio?

Sembra incredibile ma per regalare al nostro gatto gioia e serenità basta 1 incredibile unico oggetto.

Stiamo parlando della cassetta di plastica o legno. Sì, proprio quella dove mettiamo la frutta.

Ci basterà controllare che non ci siamo schegge o chiodi e completarla con un vecchio cuscino.

In questo modo il nostro gatto ne sarà incuriosito e andrà subito ad impadronirsi di questa casetta.

Con pochi oggetti di riciclo faremo la gioia del nostro adorato pet.

I consigli pratici

Nel periodo estivo basterà una comune cassetta per la frutta. Non sarà necessario introdurre degli spessori come lenzuola vecchie o coperte.

Essendo questa bucherellata o a fasce, farà si che il nostro gatto riesca a stare al fresco.

Leghiamo un filo di lana su un manico. Quando il nostro amico a 4 zampe avrà voglia di giocare, andrà ancora più volentieri nella sua cuccia.

Ricordiamoci che i nostri gatti adorano anche le scatole. In mancanza di una cassetta potremmo ricorrere a questa.

Il nostro gatto sarà piacevolmente appagato dal nostro piccolo gesto che per lui sarà il regalo più bello.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura