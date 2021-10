Un piccolo terrazzino se arredato con gusto può davvero fare la differenza in qualsiasi casa. Non servono terrazzi immensi o giardini impeccabili per crearsi un angolo green. Siamo abituati all’idea che solo le case grandi possano essere dei veri gioiellini di design. In realtà con un po’ di creatività e qualche oggetto riciclato è possibile cambiare aspetto a qualsiasi ambiente. Non solo un corridoio spoglio che con qualche aggiunta può diventare super accogliente. Ma anche un piccolo terrazzino di pochi metri quadrati può farci sentire come se vivessimo in una reggia.

Quando si tratta di dare un nuovo aspetto a delle zone della casa ci vuole un po’ di creatività. Solo utilizzando l’immaginazione è possibile comprendere le potenzialità di uno spazio. È per questo che per crearsi un angolino di relax dobbiamo chiudere gli occhi e pensare a cosa ci fa stare bene. C’è chi ama uno stile minimale e preferisce riutilizzare oggetti di uso comune. C’è invece chi preferisce uno spazio più etnico, con lanterne e candele a non finire.

Per regalarci un angolino romantico sul terrazzino bastano solo 3 idee furbe ed economiche

Una volta capito quale stile fa più al caso nostro è il momento di rimboccarsi le maniche. Se non vogliamo spendere neanche un euro in questo riammodernamento ecco cosa fare. Prima di tutto ci servirà uno spazio dedicato in cui sedersi. Quindi recuperiamo un paio di sedie in legno, non importa che non siano uguali. Usando la carta abrasiva le scartavetriamo e poi ridipingiamo di grigio o bianco. In base allo spazio a disposizione poi scegliamo la dimensione del tavolino. Possiamo riutilizzare un vecchio tavolino da caffè o costruirne uno nuovo partendo da una vecchia finestra.

Come centrotavola recuperiamo o acquistiamo un piccolo innaffiatoio di latta. Anche una vecchia bottiglia di latte recuperata dalla soffitta della nonna andrà bene. Mettiamoci una piantina di lavanda o qualche fiore reciso. Perché no anche una stupenda ortensia dai colori sgargianti. Non preoccupiamoci che possano appassire velocemente, in un precedente articolo abbiamo svelato come averle sempre rigogliose.

Finiamo con un bel filo di lucine o delle lanterne create da noi. Ricicliamo i vasetti delle conserve o degli omogeneizzati e mettiamoci una tealight colorata. Oppure bianca che vogliamo completare con un effetto shabby.

Quindi ecco che per regalarci un angolino romantico sul terrazzino bastano solo 3 idee furbe ed economiche. Con poche mosse, praticamente a costo zero, potremo avere il nostro angolo di relax in cui passare del tempo con il nostro partner. Sarà come fare colazione in un bellissimo hotel romantico.