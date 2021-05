In vista dell’estate il Governo si è preoccupato di prospettare una serie di misure che accompagneranno gli italiani nei mesi più caldi. Sicché, recarci al mare o alle terme non possiamo non conoscere queste regole basilari che consentiranno di goderci la vacanza senza intoppi.

Anzitutto, i gestori delle strutture dovranno predisporre degli accompagnatori tenuti a istruire la clientela sulle misure preventive da rispettare. Questa attività informativa è necessaria sia per accedere alle spiagge che agli stabilimenti termali.

Inoltre, tutte le strutture dovranno predisporre, in più punti, degli erogatori per l’igienizzazione delle mani. La seconda regola è basata sulle prenotazioni, con l’obbligo di detenzione di un elenco delle presenze per un periodo minimo di 14 giorni.

Inoltre, come sempre, all’ingresso nella struttura, verrà rilevata la temperatura corporea. E l’accesso sarà precluso se la temperatura raggiunge i 37,5 °C.

Infine, altra regola in entrata, è quella di privilegiare in fase di prenotazione le modalità di pagamento elettroniche.

Come accedere alle strutture estive

Per recarci al mare o alle terme non possiamo non conoscere queste regole basilari che consentiranno di goderci la vacanza senza intoppi.

Nel proseguire, dunque, nella descrizione delle misure di protezione che caratterizzeranno la nostra stagione estiva, abbiamo anche le solite precauzioni da non trascurare. Stiamo parlando di mascherine, guanti, schermi protettivi.

Vi sono, poi, misure per l’ingresso moderato di persone ai locali per evitare assembramenti. Inoltre, occorre garantire il distanziamento tra ombrelloni di almeno 1 metro.

Poi, tutte le attrezzature – quali lettini e sedie a sdraio – vanno disinfettate a fine giornata. Le attività di gruppo in spiaggia sono vietate a dispetto di quelle individuali che sono praticabili.

È possibile, dunque, giocare in spiaggia a racchettoni o fare nuoto, surf, windsurf, kitesurf in acqua.

Non è consentito, all’opposto, praticare beach-volley, beach-soccer e altri giochi di squadra. Insomma, regole simili a quelle dello scorso anno ma caratterizzate da una maggiore organizzazione, dovuta all’esperienza pregressa.